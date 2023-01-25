ارتفاع تكاليف التعليم العام والخاص في اليابان إلى مستويات قياسية جديدة

على الرغم من أن التعليم أصبح أكثر تكلفة بالنسبة للجميع في اليابان، إلا أن تكاليف التعليم الخاص أعلى بكثير، حيث تبلغ تكاليف المدارس الابتدائية الخاصة نحو 5 أضعاف تكاليف المدارس العامة لنفس المرحلة.

وصل إجمالي متوسط التكاليف للطفل الواحد الذي يتلقى تعليما خاصا لمدة 15 عاما من الدراسة –بما في ذلك الرسوم الدراسية ونفقات مدارس التقوية– في اليابان إلى مستوى قياسي جديد بلغ 18.4 مليون ين. وقد حسبت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا هذا الرقم لفترة الدراسة من وقت التحاق الطفل برياض الأطفال في سن 3 أعوام حتى تخرجه من المدرسة الثانوية بعمر 18 عاما بناء على مسح أجرته عام 2021. وكان هذا الرقم أكثر من 3 أضعاف تكلفة الالتحاق بالمدارس العامة فقط بين هذين العمرين حيث وصلت تكاليفها أيضا إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 5.7 مليون ين.

وبالنسبة للأطفال الذين يرتادون مزيجا من المدارس الابتدائية و/أو الإعدادية العامة والمدارس الإعدادية و/أو الثانوية الخاصة، ظلت المبالغ التي دفعها الآباء للمدارس –بما في ذلك الرسوم الدراسية– كما هي تقريبا في المسح السابق. وكانت الزيادة في مصاريف الدراسة التكميلية المدفوعة لمدارس التقوية هي التي أدت إلى ارتفاع التكاليف الإجمالية.

وكانت هناك فجوة ملحوظة بشكل خاص بين تكاليف التعليم العام والخاص على مستوى المدارس الابتدائية، حيث كانت الأخيرة أكثر تكلفة بـ 4.7 مرة.

الفرق في التكاليف السنوية للدراسة بين التعليم العام والخاص

عام خاص الفرق رياض أطفال 165126 308909 1.9 مرة مدارس ابتدائية 352566 1666949 4.7 مرة مدارس إعدادية 538799 1436353 2.7 مرة مدارس ثانوية 512971 1054444 2.1 مرة

من إعداد Nippon.com بناء على بيانات من المسح الذي أجرته وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا عام 2021 حول تكاليف دراسة الأطفال.

يجرى المسح المتعلق بتكاليف الدراسة كل عامين منذ عام 1994. ولكن كانت هناك فجوة لمدة ثلاث سنوات قبل مسح عام 2021 حيث ألغي مسح عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. وقد أرسلت المستندات المتعلقة بالمسح إلى 53 ألفا من أولياء أمور أطفال يرتادون 1600 روضة ومدرسة في جميع أنحاء اليابان، وتم تلقي 27 ألف رد صالح للدراسة.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)