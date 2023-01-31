تعرف على المحافظات التي يتمتع سكانها بطول العمر في اليابان

أظهر مسح أن أكبر متوسط للعمر المتوقع للرجال في اليابان كان 82.73 عام بمحافظة شيغا. ولكن حتى أصغر متوسط للعمر المتوقع للنساء (86.33 عام بمحافظة آوموري) كان أكبر بكثير من الرقم الأعلى المسجل للرجال.

أظهر مسح أجرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن أكبر متوسط للعمر المتوقع حسب المحافظة في اليابان حتى عام 2020 كان 88.29 عام للنساء في أوكاياما و82.73 عام للرجال في شيغا. في حين أن محافظة آوموري كان فيها أصغر متوسط للعمر المتوقع لكل من الرجال (79.27 عام) والنساء (86.33 عام). وبالمقارنة بالمسح السابق الذي أجري في عام 2015، يتبين أن متوسط العمر المتوقع لكل من الرجال والنساء ارتفع في جميع المحافظات.

وبالنسبة لمحافظة آوموري، كان فيها أصغر متوسط للعمر للمرة الخامسة على التوالي للنساء والمرة العاشرة على التوالي للرجال. كما أنها كانت المحافظة الوحيدة التي كان متوسط أعمار الرجال فيها أقل من 80 عاما. وجاءت قبلها مباشرة بالنسبة للعمر المتوقع للرجال محافظة أكيتا بفارق 1.21 عام. في المقابل احتلت كل من محافظات شيغا وناغانو وكيوتو المراكز الأربعة الأولى لكل من الرجال والنساء. وكان الفارق في متوسطات أطول وأقصر الأعمار المتوقعة 1.96 عام للنساء بزيادة عن 1.74 عام في المسح السابق، واتسع الفارق أيضا بالنسبة للرجال من 3.11 ليصل إلى 3.46 عام.

يوضح توزيع متوسطات الأعمار المتوقعة في الرسمين البيانيين أدناه أنه بشكل عام كلما اقتربنا من المركز كان متوسط العمر أكبر لكل من الرجال والنساء، في حين أن متوسط الأعمار أصغر في المنطقة من كيتا-كانتو باتجاه الشمال.

يذكر أن هذا المسح يجرى مرة كل 5 سنوات وتم حساب الأرقام هذه المرة بناء على التعداد السكاني لعام 2020 وعدد الوفيات بين عامي 2019 و2021.

المحافظات الخمس الأعلى ترتيبا من حيث متوسط العمر المتوقع

نساء رجال أوكاياما 88.29 شيغا 82.73 شيغا 88.26 ناغانو 82.68 كيوتو 88.25 نارا 82.40 ناغانو 88.23 كيوتو 82.24 كوماموتو 88.22 كاناغاوا 82.04

من إعداد Nippon.com بناء على بيانات من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

المحافظات الخمس الأدنى ترتيبا من حيث متوسط العمر المتوقع

نساء رجال آوموري 86.33 آوموري 79.27 فوكوشيما 86.81 أكيتا 80.48 توتشيغي 86.89 فوكوشيما 80.60 إيباراكي 86.94 إيواتي 80.64 إيواتي 87.05 أوكيناوا 80.73

من إعداد Nippon.com بناء على بيانات من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)