رغم الدعم الحكومي.. زيادة في أسعار الطاقة تلوح في الأفق

من المقرر أن تنخفض أسعار فواتير الكهرباء والغاز في فبراير/شباط في اليابان بفضل الإجراءات الحكومية الرامية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر. ولكن بعض شركات الطاقة الكهربائية تقدمت بطلبات للحصول على حق رفع الأسعار اعتبارا من أبريل/نيسان متذرعة بارتفاع تكاليف الوقود.

من المقرر أن تقدم 10 شركات طاقة كهربائية كبرى في اليابان و4 شركات غاز على تخفيض أسعارها لشهر فبراير/شباط (تشمل الاستخدام في شهر يناير/كانون الثاني). ويأتي هذا الانخفاض في إطار حزمة التحفيز الاقتصادي الشاملة الحكومية التي أعلن عنها في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 ومن شأنها تقليل قيمة فواتير الكهرباء والغاز الشهرية للأسر المتوسطة بنحو 2500 ين.

فمن المقرر أن تقدم الحكومة دعما ماليا مقداره 7 ينات لكل كيلوواط ساعي من الكهرباء و30 ينا لكل متر مكعب من الغاز للاستخدام من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب عام 2023 (ونصف هذا المبلغ لكليهما من سبتمبر/أيلول). وبفضل هذه الإعانة المالية، ستبلغ قيمة فاتورة الكهرباء للأسر المتوسطة في طوكيو 7306 ينا من شركة طوكيو للطاقة الكهربائية والغاز 6424 ينا من شركة طوكيو للغاز بانخفاض مقداره 1820 ينا لفاتورة الكهرباء و 611 ينا لفاتورة الغاز مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني.

ولكن 5 شركات طاقة –من بينها شركة توهوكو للطاقة الكهربائية– تقدمت بطلبات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لفرض زيادة بنسبة 28%~45% في أسعارها المنظمة الخاصة بالمنازل بهدف مواكبة ارتفاع أسعار الطاقة. وإذا تمت الموافقة على طلبات تلك الشركات، فإن الزيادة ستبطل تأثير الدعم المالي الحكومي، الأمر الذي سيزيد من العبء على كاهل الأسر. كما تعكف شركتا هوكّايدو للطاقة الكهربائية وطوكيو للطاقة الكهربائية على دراسة فرض زيادة كبيرة في الأسعار، ومن المتوقع أن تقدما طلبات بهذا الصدد في يناير/كانون الثاني.

متوسط فاتورة الكهرباء المنزلية في فبراير/شباط 2023 ومعدل الزيادات من أبريل/نيسان

متوسط الفاتورة في فبراير/شباط 2023 بالين (مقارنة بالشهر السابق) الوضع اعتبارا من أبريل/نيسان 2023 شركة هوكّايدو للطاقة الكهربائية 7252 (1610-) تدرس زيادة الأسعار شركة توهوكو للطاقة الكهربائية 6745 (1820-) تقدمت بطلب لزيادة الأسعار بنسبة 32.94% شركة طوكيو للطاقة الكهربائية 7306 (1820-) تدرس زيادة الأسعار شركة تشوبو للطاقة الكهربائية 7369 (1820-) لم تقرر بعد شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية 4792 (1610-) تقدمت بطلب لزيادة الأسعار بنسبة 45.85% شركة كانساي للطاقة الكهربائية 5677 (1820-) لم تقرر بعد شركة تشوغوكو للطاقة الكهربائية 6209 (1820-) تقدمت بطلب لزيادة الأسعار بنسبة 31.33% شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية 6095 (1820-) تقدمت بطلب لزيادة الأسعار بنسبة 28.08% شركة كيوشو للطاقة الكهربائية 5526 (1750-) لم تقرر بعد شركة أوكيناوا للطاقة الكهربائية 7027 (1820-) تقدمت بطلب لزيادة الأسعار بنسبة 40.93%

الأرقام محسوبة على أساس أن متوسط استهلاك الطاقة للأسرة الواحدة هو 230 كيلوواط ساعي لشركتي هوكّايدو وهوكوريكو للطاقة، و260 كيلوواط ساعي لشركات توهوكو وطوكيو وتشوبو وكانساي وتشوغوكو وشيكوكو وأوكيناوا، و250 كيلوواط ساعي لشركة كيوشو للطاقة الكهربائية.

متوسط فاتورة الغاز المنزلي في فبراير/شباط 2023

متوسط الفاتورة في فبراير/شباط 2023 بالين (مقارنة بالشهر السابق) طوكيو غاز 6424 (611-) توهو غاز 7279 (930-) أوساكا غاز 6833 (564-) سييبو غاز 7088 (709-)

الأرقام محسوبة على أساس أن متوسط استخدام الأسرة الواحدة 30 مترا مكعبا لشركتي طوكيو وأوساكا، و31 مترا مكعبا لتوهو، و23 مترا مكعبا لسييبو.

يلخص الجدولان أعلاه أسعار شركات الطاقة الكهربائية الكبرى وغاز المدن، ولكن ما مجموعه 967 شركة على مستوى البلاد –بما في ذلك تجار التجزئة في مجال الطاقة الكهربائية وشركات غاز المدن– تقدمت بطلبات لتضمينها في الدعم المالي الحكومي للأسر. في حين أنه لا يطلب من الأسر تقديم أي طلب.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)