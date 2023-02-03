انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في اليابان إلى الحد الأدنى خلال 45 عاما

انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في اليابان عام 2022 إلى أدنى مستوى لها منذ 45 عاما، وسط نقص في أشباه الموصلات وصعوبات في توريد بعض القطع، بسبب آثار جائحة كورونا، إلى 4.2 مليون وحدة في عام 2022، وهو أدنى مستوى منذ عام 1977،

تظهر الإحصاءات الصادرة عن جمعية تجار السيارات اليابانية ورابطة السيارات الخفيفة والدراجات النارية اليابانية أنه تم بيع 4،201،321 سيارة جديدة في المجموع في البلاد في عام 2022، بانخفاض 5.6٪ على أساس سنوي والعام الرابع على التوالي الذي تشهد فيه الأرقام التراجع إسقاط. انخفضت المبيعات في سوق السيارات القياسية بنسبة 8.3٪ من عام 2021 لتصل إلى 2،563،184 وحدة. كما تراجعت مبيعات السيارات الصغيرة بنسبة 0.9٪ لتصل إلى 1،638،137 وحدة. إن استمرار النقص العالمي المطول في أشباه الموصلات يعني أن مصنعي السيارات اضطروا إلى تعليق أو تقليل الإنتاج. انخفضت أرقام مبيعات عام 2022 إلى أقل من تلك الخاصة بعام 2011 (4210219 سيارة جديدة)، عندما شهد السوق انخفاضًا حادًا بسبب زلزال شرق اليابان الكبير، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1977.

مبيعات السيارات الجديدة في عام 2022 حسب العلامة التجارية

المبيعات السنوية معدل التغير السنوي تويوتا 1,247,585 12.4-% سوزوكي 602,721 0.9-% هوندا 568,003 2.0-% دايهاتسو 575,559 0.6+% نيسان 449,458 0.5-% مازدا 161,308 2.5+% سوبارو 100,858 0.5-% ميتسوبيشي 90,555 16.6+% جميع الشركات 4,201,321 5.6-%

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من جمعية تجار السيارات اليابانية والرابطة اليابانية للسيارات الخفيفة والدراجات النارية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من جيجي برس)