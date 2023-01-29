هوندا إن-بوكس تسيطر على سوق السيارات في اليابان

تجلت الشعبية الطويلة لسيارة هوندا إن-بوكس من خلال عودتها إلى القمة كسيارة ركاب مفضلة في اليابان.

بعد أن احتلت المرتبة الثانية في العام السابق، عادت سيارة هوندا إن-بوكس إلى المركز الأول في تصنيف طرازات سيارات الركاب اليابانية لعام 2022. شهدت مبيعات هوندا إن-بوكس 202197 وحدة، بزيادة 7٪ على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، شهدت علامة تويوتا يارس، أكبر علامة تجارية لسيارات الركاب في العام الماضي، انخفاضًا بنسبة 20.8 ٪ مع بيع 168557 وحدة، مما جعلها في المرتبة الثانية.

على الرغم من أن السيارة هوندا إن- بوكس تبدو صغيرة من الخارج، إلا أنها تتمتع بمساحة داخلية واسعة ساعدت في الحفاظ على شعبية السيارات الصغيرة. كما أنها مفضلة لمجموعتها من ميزات الأمان. خمسة من أفضل سيارات الركاب كانت سيارات صغيرة، وجميعها من السيارات العائلية الصغيرة المصممة للعمل حول معايير محدودة لتوفير أكبر قدر من المساحة الداخلية. وتتميز هذه الفئة من السيارات الصغيرة بمساحة داخلية فسيحة وأبواب منزلقة تجعل من السهل الدخول والخروج، ما أهلها لتصبح ذات شعبية خاصة بين العائلات وكبار السن.

وهوندا إن-بوكس من فئة سيارات (كيه) وهي فئة يابانية من السيارات الخفيفة تم تصميمها خصيصاً لتكون مطابقة لمواصفات الحكومة اليابانية المتعلقة بالضرائب والتأمين، وقد عملت اليابان على نشرها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية للترويح لوسائل النقل الشعبية.

خضعت تويوتا كورولا، التي احتلت المركز السادس في العام السابق، لبعض التغييرات الطفيفة في التصميم مما أدى إلى زيادة مبيعاتها بنسبة 18.7٪ إلى 131،548 وحدة في عام 2022. ونتيجة لذلك قفزت إلى المركز الثالث.

2022 2021 2020 1 هوندا إن-بوكس تويوتا ياريس هوندا إن-بوكس 2 تويوتا ياريس هوندا إن-بوكس تويوتا ياريس 3 تويوتا كورولا تويوتا رومي سوزوكي سباسيا 4 نيسان نوت سوزوكي سباسيا دايهاتسو تانتو 5 تويوتا رومي دايهاتسو تانتو تويوتا رايز 6 دايهاتسو تانتو تويوتا كورولا تويوتا كورولا 7 سوزوكي سباسيا دايهاتسو موف دايهاتسو موف 8 دايهاتسو موف تويوتا ألفارد هوندا فيت 9 تويوتا رايز نيسان نوت تويوتا ألفارد 10 سوزوكي واغن آر نيسان روكس تويوتا رومي

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من جمعية تجار السيارات اليابانية والرابطة اليابانية للسيارات الخفيفة والدراجات النارية. يشير التظليل باللون الأصفر إلى السيارات صغيرة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)