اليابان تشهد أسوأ موجة إنفلونزا طيور في تاريخها.. إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان!

تواجه اليابان تفشي واسع النطاق لإنفلونزا الطيور على مستوى البلاد. خلال موسم 2022/2023، منذ تأكيد الحالات الأولى في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022 في محافظة أوكاياما وهوكايدو، تأثر 57 موقعًا آخر في 23 محافظة على مستوى البلاد. كان أكبر عدد من الطيور التي تم إعدامها على الإطلاق في موسم واحد حتى الآن هو 9.8 مليون في عام 2020، ولكن تم تجاوز ذلك بـ 10.0 مليون طائر تم إعدامها حتى 10 يناير/ كانون الثاني 2023.

ينتشر فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى في هذا الموسم في جميع أنحاء اليابان، حيث تتفشى أيضًا في العديد من البلدان الأخرى. تم العثور على إصابات أكثر من المعتاد بين الطيور المهاجرة والبرية الأخرى. إلى جانب التطهير الطارئ لمزارع الدواجن في جميع أنحاء البلاد، تدعو الحكومة إلى تنفيذ إجراءات الحجر الصحي الشاملة، بما في ذلك تجفيف الخزانات بالقرب من المزارع مع تفشي الفيروس لمنع تجمع الطيور البرية هناك.

عدد الطيور التي تم إعدامها بواسطة المحافظة بسبب إنفلونزا الطيور في موسم 2022/2023 (مليون)

المحافظة المواقع المتأثرة عدد الطيور التي تم إعدامها (مليون) إيباراكي (المحافظة الأولى في اليابان التي لديها الدجاج البياض) 2 2.08 آموري 2 1.50 نييغاتا 2 1.45 كاغوشيما 12 1.40 أوكاياما 3 0.73د هيروشيما 4 0.72

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على وثائق نشرتها وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك (10 يناير/ كانون الثاني 2023)

من بين الطيور التي تم إعدامها حتى الآن، كان أكثر من 90٪ منها من الدجاج البياض. وفقًا لمعلومات السوق من JA Z-Tamago ، ارتفع متوسط سعر الجملة للبيض في يناير/ كانون الثاني 2023 بأكثر من 100 ين على أساس سنوي، من 151 ين إلى 260 ين للكيلوغرام، حتى 10 يناير/ كانون الثاني.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: موظفو حكومة محافظة إيباراكي يقومون بعمليات إعدام في مزرعة دواجن حيث تم تأكيد تفشي إنفلونزا الطيور في 9 يناير/ كانون الثاني 2023. بإذن من حكومة محافظة إيباراكي، جيجي برس)