تعرف على المواعيد المتوقعة لتفتح أزهار الساكورا خلال 2023 في اليابان

طوكيو هي من بين المناطق الأولى المتوقع أن تشهد تفتح أزهار الساكورا في أواخر مارس/ آذار.

مع إعادة فتح اليابان أمام السياح الدوليين مرة أخرى بعد فترة إغلاق وتدابير حدودية صارمة بسبب جائحة كورونا، هناك اهتمام متجدد بتوقعات تفتح أزهار الساكورا ”الكرز“ الساحرة لعام 2023. سوف تتفتح الساكورا أولاً في محافظات طوكيو وكوتشي وياماغوتشي، في حوالي 22 مارس/ آذار، وفقًا لخريطة التنبؤ بتفتح الساكورا التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية اليابانية. اعتبارًا من أواخر مارس/ آذار، ستتحرك موجة تفتح أزهار الساكورا من شمال شرق اليابان، لتصل إلى هوكوريكو وتوهوكو في أبريل/ نيسان. أخيرًا، ستشهد معظم مناطق هوكايدو التفتح الأول في مايو/ أيار ، بما في ذلك سابورو في 2 مايو/ أيار، بعد حوالي ستة أسابيع من طوكيو.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

تقوم هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بعمل تنبؤاتها بناءً على أشجار الساكورا من نوع Somei-yoshino في حوالي 1000 مكان للمشاهدة في جميع أنحاء البلاد. من الممكن رؤية تحديثات لأماكن مختلفة في موقع Otenki Navigator site باللغة اليابانية فقط.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)