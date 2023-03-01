دراسة: 10% فقط من الشابات اليابانيات تفكرن جديا في إنجاب أطفال في المستقبل

اليابان هي إحدى أسرع دول العالم في انخفاض معدل المواليد وشيخوخة المجتمع. وقد قال رئيس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي مطلع عام 2023 إننا ’’سنواجه تحدي التعامل مع تراجع معدل المواليد ذي البعد المختلف‘‘. ووفقا لدراسة استقصائية أجرتها مؤسسة نيبّون استطلعت آراء شباب أعمارهم 17-19 عاما بشأن إن كانوا ’’يفكرون جديا بإنجاب أطفال في المستقبل‘‘، تبين أن 10% فقط من الشابات تعتقد ذلك. وهناك هاجس في أن يتواصل تراجع معدل المواليد ذي البعد المختلف.

اليابان هي إحدى أسرع دول العالم في انخفاض معدل المواليد وشيخوخة المجتمع. وقد أجرت مؤسسة نيبّون ’’استطلاع رأي لعمر 18 عاما‘‘ استهدف ألف شخص أعمارهم 17-19 عاما، وتبين من سؤال المشاركين عن شعورهم تجاه انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان أن أكثر من 70% من الذكور والإناث على حد سواء لديهم شعور بوجود أزمة.

وعندما سئلوا إن كانوا يرغبون في إنجاب أطفال في المستقبل، أجاب حوالي 60% فقط من الإناث والذكور على حد سواء أنهم ’’يريدون إنجاب أطفال‘‘ أو ’’يفضلون إنجاب أطفال‘‘. ولكن عندما سُئلوا إن كانوا يعتقدون حقا أنهم سينجبون أطفالا، أجاب 10% من الإناث و 14.7% من الرجال فقط أنهم ’’سينجبون بالتأكيد‘‘ أطفالا.

وعندما سئل المشاركون في الدراسة عن ’’العوائق التي تحول دون إنجاب الأطفال‘‘ و ’’أسباب عدم إنجاب الأطفال‘‘، اتضح أن الإناث يشعرن بشكل أكبر بوجود أعباء مالية ونفسية تترتب على تربية الأطفال.

وعند سؤالهم عما سيحدث ’’للأطفال المولودين في هذه الحقبة مقارنة بالجيل الذي يبلغ من العمر الآن حوالي 18 عاما‘‘، أجاب 50% من الإناث وأكثر من 40% من الذكور بأنهم ’’سيصبحون أفقر مما هم عليه الآن‘‘. وقد يكون عدم وجود أمل في مستقبل مشرق أحد العوامل التي تجعل الناس يترددون في إنجاب الأطفال.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. حقوق الصورة لبيكستا)