كيف يتغلب اليابانيون على صداع الكحول؟

أظهر مسح أجري في اليابان أن الطبق الأكثر شعبية للتخلص من صداع الكحول هو حساء الميسو ولاسيما مع المحار.

أجرت كاكوياسو وهي شركة يابانية كبرى لبيع الخمور بالتجزئة مسحا للمشتركين في مجلتها الإلكترونية لمعرفة أفضل الوجبات التي تخفف من الصداع الناتج عن شرب الكحول والأطعمة التي يرغب الناس بتناولها.

وكان 92% من بين المستجيبين للمسح قد عانوا من الشعور بالصداع بعد شرب الكحول في مرحلة ما من حياتهم، منهم 76.3% تناولوا وجبتهم المفضلة بعد ليلة متأخرة قضوها في الخارج.

كانت الوجبة المفضلة للتخلص من صداع الكحول لدى 61.5% من المستجيبين للمسح هي سلطانية من حساء الميسو. وكان هذا الطبق التقليدي وخاصة حساء الميسو مع المحار مرغوبا لأسباب مختلفة حسب المستجيبين للمسح. وقد علق أحدهم قائلا: ”يبدو أنه يسرع من تعافيّ“ بينما قال آخر: ”سمعت أن مادة الأورنيثين الموجودة في الحساء لها فوائد صحية“.

وتضمنت الوجبات الأخرى الأكثر شعبية بين أولئك الذين يعانون من صداع الكحول أطباقا خفيفة سهلة الهضم مثل معكرونة الأودون أو معكرونة الصوبا أو أنواع أخرى من الحساء أو أرز بالشاي الأخضر.

من ناحية أخرى، كانت هناك أطباق أكثر دسامة شائعة أيضا مثل الرامن والكاري مع الأرز. وأحد الأسباب التي أعطت شعبية لوجبة الكاري هي أن التوابل تحفز تدفق الدم والتعرق، كما أن الكركم يساعد في تكسير جزيئات الكحول.

كما شارك المستجيبون للمسح قصصا شخصية متعلقة بوجبات التخلص من صداع الكحول، حيث ذكر أحدهم قصته قائلا: ”في المرة الأولى التي شربت فيها ساكي أصبت بالصداع ولكن حساء الميسو مع المحار الذي صنعته أمي أعادني إلى صوابي“، وقال آخر: ”إن طبق كيتسوني أودون الذي صنعته زوجتي لي في الصباح بعد أن شربت الكثير من الكحول في حفلة نهاية العام ساعدني في التغلب على الصداع“، كما شارك آخر: ”لقد أصبت بصداع الكحول مرة واحدة خلال رحلة خارج البلاد وتعافيت بشرب كوب من عصير البرتقال مع وجبة الفطور في أحد الفنادق حيث لم يكن هناك حساء ميسو ومنذ ذلك الحين أصبح عصير البرتقال هو مشروبي المفضل للتخلص من صداع الكحول“.

يذكر أن عدد المستجيبين للمسح الذي أجري من 6 حتى 11 ديسمبر/كانون الأول عام 2022 كان حوالي 300 شخص.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)