زيادة متوسط ساعات العمل الإضافية في اليابان

عمل اليابانيون في المتوسط 22.2 ساعة من العمل الإضافي الشهري في عام 2022، بزيادة قدرها 1.4 ساعة عن عام 2021.

أظهر استطلاع شمل 15000 من الموظفين، أجرته شركة Persol Career، وهي شركة تقدم خدمات الموارد البشرية، أنه في عام 2022، عمل المشاركون 22.2 ساعة إضافية في المتوسط شهريًا. كانت هذه زيادة بمقدار 1.4 ساعة عن 20.8 ساعة في استطلاع 2021. في عام 2022، كان هناك تحرك نحو تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا المفروضة على بيئات العمل، مثل تقليل في العمل عن بُعد، مما أدى إلى زيادة العمل الإضافي.

حسب المهنة، عمل السكرتارية وموظفو الاستقبال بأقل متوسط ساعات عمل إضافية في 10 ساعات، في حين أن العاملين في المهن المتعلقة بالجمال لديهم عمل إضافي منخفض بالمثل مع 10.4 ساعة والمساعدين الإداريين للمبيعات 11 ساعة. بشكل عام، كانت الوظائف ذات أدنى متوسط ساعات عمل إضافية هي وظائف من النوع المساعد.

كانت المهن التي شهدت أكبر قدر من العمل الإضافي هي النشر والإنتاج عبر الإنترنت، مستشار الأعمال، وكلاهما بمتوسط 37.1 ساعة.

والجدير بالذكر أن متوسط العمل الإضافي لاستشاري الأعمال ارتفع بمقدار 10.1 ساعة مقارنة بنتائج مسح 2021. يقال إن الطلب يتزايد على الأشخاص في تلك المهن حيث أدت جائحة كورونا إلى قيام المزيد من الشركات برقمنة عملياتها التجارية. كانت هناك أيضًا زيادة سنوية قدرها 12 ساعة في العمل الإضافي لمطوري السلع والخدمات، مما دفع هذه المهنة من خارج الترتيب إلى المركز الرابع لأطول ساعات العمل الإضافي. يبدو أن هذه الزيادة ترجع إلى الطلب على مشاريع التنمية التي يمكن أن توفر قيمة مضافة عالية وتمايزًا تنافسيًا لأنماط المعيشة الجديدة.

بالنسبة للوظائف الإبداعية، كان الأشخاص في الثلاثينيات من العمر يعملون بمعدل 32.5 ساعة إضافية، ومن هم في العشرينات من العمر يعملون 30.9 ساعة. بالنسبة للوظائف المتعلقة بالهندسة المعمارية والهندسة المدنية، عمل الأشخاص في الثلاثينيات من العمر 31.1 ساعة. شهد الأشخاص العاملون في القطاع الإبداعي (بما في ذلك مبتكرو الألعاب والنشر والمنتجون عبر الإنترنت) زيادة إجمالية في ساعات العمل الإضافي بسبب التحول التدريجي نحو مجتمع عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في أغسطس/ آب 2022 واستند إلى معلومات من قواعد بيانات شركات الأبحاث عبر الإنترنت.

(النص الأصلي اليابانيةـ، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)