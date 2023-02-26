طوكيو تجتذب المزيد من السكان الجدد!

تباطأ تدفق السكان الجدد إلى طوكيو بشكل كبير في عام 2021 وسط قيود جائحة كورونا، لكن عام 2022 شهد ارتفاع جاذبية العاصمة مرة أخرى.

أظهر تقرير صادر عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات لعام 2022 عن حركة السكان داخل اليابان، استنادًا إلى معلومات من سجل المقيمين الأساسي، أن 38023 شخصًا انتقلوا إلى طوكيو أكثر من الذين انتقلوا إلى خارجها. كان هذا ارتفاعًا كبيرًا عن صافي التدفق الداخلي البالغ 5433 شخصًا في عام 2021، ويبدو أن جاذبية العاصمة كمكان للعيش قد ارتفعت مع تخفيف قيود كورونا والعودة النسبية إلى الوضع الطبيعي. في عام 2021، سجلت 23 بلدية في وسط طوكيو تدفقات صافية للخارج بلغت 14828 شخصًا، ولكن في عام 2022 كان هناك تدفق صافٍ قدره 21420 شخصًا.

حددت الإستراتيجية الشاملة للحكومة للتنشيط الإقليمي هدفًا يتمثل في وقف التدفق الصافي إلى منطقة العاصمة طوكيو من أجزاء أخرى من اليابان لمدة خمس سنوات اعتبارًا من عام 2015، ولكن تم إحراز تقدم ضئيل خلال تلك الفترة. عندما ضربت جائحة كورونا في عام 2020، مما شجع على اعتماد العمل عن بعد وإعادة النظر في أنماط الحياة، بدا أن التركيز المفرط في طوكيو قد يخف، لكن توقعات التغيير لم تدم طويلاً.

شهدت منطقة العاصمة طوكيو (محافظات طوكيو، سايتاما، تشيبا، كاناغاوا) تدفقًا صافياً بلغ 99519 مقيمًا، بزيادة قدرها 17820 شخصًا عن العام السابق. وفي الوقت نفسه، شهدت منطقة ناغويا (أيتشي، غيفو، مي) تدفقًا صافًيا قدره 16218 شخصًا، ومنطقة أوساكا (محافظات أوساكا، كيوتو، هيوغو، نارا) 2347 شخصًا.

في المجموع، شهدت 11 محافظة، بما في ذلك طوكيو، كاناغاوا، سايتاما، أوساكا، وفوكوؤكا، تدفقًا صافياً للسكان. كان التدفق الصافي لمحافظة ميياغي هو الأول منذ سبع سنوات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)