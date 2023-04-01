فيلم ”ون بيس“ يتصدر شباك التذاكر الياباني عام 2022

شهد عام 2022 انتعاشا لقطاع السينما الياباني حيث تجاوزت إيرادات شباك التذاكر 200 مليار ين لأول مرة منذ عام 2019.

بلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر الياباني 213 مليار ين في عام 2022 وذلك وفقا لجمعية منتجي الصور المتحركة في اليابان. ومثّلت هذه الأرباح زيادة بنسبة 31.6% مقارنة بالعام السابق وتعافيا إلى 80% من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019 والتي كانت 261 مليار ين، وهو أعلى رقم سنوي تم تسجيله منذ استحداث النظام الحالي للإبلاغ عن العوائد استنادا إلى إجمالي شباك التذاكر في عام 2000.

كما ارتفع عدد رواد دور السينما بنسبة 32.4% على أساس سنوي ليبلغ 152 مليون شخص، بينما ظل الإنفاق على رسوم الدخول دون تغيير تقريبا، حيث بلغ المتوسط 1402 ينا للشخص الواحد.

وازدادت إيرادات الأفلام اليابانية في شباك التذاكر بنسبة 14.2% على أساس سنوي لتصل إلى 147 مليار ين. وكان أداء أفلام الرسوم المتحركة جيدا، حيث تجاوزت إيرادات أعلى 3 أفلام 10 مليارات ين لكل منها. وهذه الأفلام هي ”فيلم ون بيس: ريد“ من إنتاج استوديو توي أغسطس/آب عام 2022 وتجاوزت إيراداته 19.7 مليار ين، وفيلم ”جوجوتسو كايسين 0“ من إنتاج استوديو توهو في ديسمبر/كانون الأول عام 2021 بإيرادات بلغت 13.8 مليار ين، وفيلم ”سوزومي“ من إنتاج استوديو توهو في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022 وبلغت إيراداته 13.2 مليار ين.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك زيادة ضخمة على أساس سنوي بنسبة 98.3% للأفلام الأجنبية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 66.5 مليار ين. وكان الفيلم الأجنبي الأكثر تحقيقا للإيرادات هو ”توب غان: المنشق“ من إصدار تووا بيكتشرز في مايو/أيار عام 2022، حيث بلغت 13.6 مليار ين.

أكثر 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر الياباني عام 2022

اليابانية

1 فيلم ون بيس: ريد 19.7 مليار ين 2 جوجوتسو كايسين 0 13.8 مليار ين 3 سوزومي 13.2 مليار ين 4 المحقق كونان: عروس الهالوين 9.8 مليار ين 5 المملكة 2: إلى أراضٍ بعيدة 5.2 مليار ين

الأجنبية

1 توب غان: المنشق 13.6 مليار ين 2 العالم الجوراسي: الهيمنة 6.3 مليار ين 3 وحوش رائعة: أسرار دمبلدور 4.6 مليار ين 4 مينيونز: صعود غرو 4.4 مليار ين 5 الرجل العنكبوت: لا عودة إلى الديار 4.3 مليار ين

من إعداد Nippon.com بناء على بيانات جمعية منتجي الصور المتحركة في اليابان.

وقد بلغ إجمالي عدد الإصدارات السنوية من الأفلام اليابانية والأجنبية مجتمعة 1143 فيلما، بزيادة 184 فيلما عن العام السابق. وانخفض إجمالي عدد الأفلام التي عرضت على شاشات السينما على أساس سنوي بـ14 ليصل إلى 3634.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)