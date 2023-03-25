أكثر 10 ألقاب شيوعًا في اليابان

’’ساتو‘‘ هو اللقب الأكثر انتشارا في اليابان، حيث هناك مليونا شخص يحملونه. وفي هذه المقالة نستعرض معكم نبذة عن أكثر الألقاب شهرة في اليابان.

هناك في اليابان نحو مليوني شخص أسماء ألقابهم ’’ساتو‘‘، وهو الأكثر شيوعا في البلاد. وعلى غرار ألقاب أخرى شهيرة مثل ’’إيتو‘‘ و ’’كاتو‘‘، فإن ’’ساتو‘‘ مرتبط بعشيرة فوجيوارا التي كانت قوية في أحد الأوقات، وجميع تلك الألقاب تحتوي على حرف الكانجي (藤 ويلفظ تو) وهو نفس الحرف الموجود في اسم فوجيوارا (يلفظ هنا فوجي). فقد ارتبط هذا الحرف ضمن عملية معقدة مع حروف أخرى تشير إلى أسماء أماكن أو مواقع متعلقة بأشخاص من سلالة عائلة فوجيوارا.

ينتشر لقب ساتو اليوم بشكل خاص في محافظتي أكيتا وياماغاتا. ومن بين الشخصيات البارزة التي لها هذا اللقب ’’ساتو إيساكو‘‘ الذي شغل منصب رئيس وزراء اليابان من عام 1964 إلى عام 1972 وحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1974.

’’سوزوكي‘‘ هو ثاني أكثر الألقاب شيوعا حيث هناك 1.75 مليون شخص لهم نفس اللقب، وهو مشتق من استخدام قديم فيما يعرف الآن بمحافظة واكاياما. ومن المعتقد أن الأصل الأكثر ترجيحا لهذا الاسم هو ’’سوسوكي‘‘ وتعني سنبلة أرز وهي مقدسة في منطقة كومانو التي تتوزع حاليا على محافظتي واكاياما وميي.

وهذا اللقب شائع بشكل خاص في محافظات من بينها آيتشي وشيزوؤكا وإيباراكي وتوتشيغي وسايتاما وكاناغاوا. من بين المشاهير الذين يحملون هذا اللقب نجم البيسبول ’’سوزوكي إيتشيرو‘‘.

أما ثالث أكثر الألقاب شيوعا فهو ’’تاكاهاشي‘‘، حيث بلغ عدد من يحملونه 1.45 مليون. ورد ذكر هذا اللقب في ’’نيهون شوكي (تاريخ اليابان)‘‘ الذي يعود إلى القرن الثامن، لكن جذوره غير واضحة. ونظرا لأنه مكون من حرفي كانجي الترجمة الحرفية لهما مجتمعين هي ’’جسر شاهق‘‘، فلربما اشتق الاسم ببساطة من قبل أشخاص يعيشون بالقرب من جسور تمتد فوق وديان وأماكن مرتفعة أخرى ضمن تضاريس اليابان الجبلية الواسعة.

ومن بين المشاهير الذين يحملون هذا اللقب، فنان القصص المصورة (مانغا) ’’تاكاهاشي كازوكي‘‘ الذي رسم ’’يو غي أو‘‘.

المرتبة اللقب العدد بالملايين 1 佐藤 ساتو 2 2 鈴木 سوزوكي 1.75 3 高橋 تاكاهاشي 1.45 4 田中 تاناكا 1.35 5 渡辺/渡邊 واتانابي 1.15 6 伊藤 إيتو 1.10 7 山本 ياماموتو 1.09 8 中村 ناكامورا 1.07 9 小林 كوباياشي 1.04 10 加藤 كاتو 0.87

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)