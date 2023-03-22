زيادة قياسية في عدد العمال الأجانب في اليابان

يوجد الآن 1.8 مليون عامل أجنبي في اليابان، وهو ما يزيد عن ضعف ما كان عليه قبل 10 سنوات. تجاوزت فيتنام الصين لتصبح أكبر مصدر للعمالة الأجنبية، في حين كانت هناك زيادات سريعة في عدد العمال من نيبال وإندونيسيا وميانمار.

أظهر تقرير نشرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن عدد العمال الأجانب في اليابان في عام 2022 وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1822725 شخصًا حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول. وهذا يزيد 95000 شخص عن العام السابق، أي بزيادة سنوية تعادل 5.5٪. حسب الجنسية، بلغ عدد العمال من فيتنام والصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) والفلبين أكثر من مليون عامل، وهو ما يمثل ما يقرب من 60٪ من جميع العمال الأجانب.

بلغ عدد العمال من فيتنام 462384 عامل (25.4٪ من الإجمالي)، الصين 385848 عاملًا (21.2٪)، الفلبين 206050 عاملًا (11.3٪). البرازيل، التي لديها العديد من المواطنين من أصول يابانية، تمثل 135167 عاملاً (7.4٪). وكانت البلدان الثلاثة الأولى من حيث الزيادة على أساس سنوي هي إندونيسيا (77889 عاملًا بزيادة 47.5٪) وميانمار (47498 عاملًا بزيادة 37.7٪) ونيبال (118196 عاملًا بزيادة 20.3٪).

قبل عقد من الزمان، في عام 2012، بلغ عدد العمال الأجانب 680 ألفًا، 40٪ منهم صينيون. منذ ذلك الوقت، زاد عدد العمال من فيتنام 17 ضعفًا.

حسب حالة الإقامة، فإن أولئك الذين يحملون تأشيرات بناءً على وضعهم أو مناصبهم، مثل المقيمين الدائمين أو أزواج المواطنين اليابانيين، يمثلون 32.7٪ من إجمالي العمال الأجانب؛ أولئك الذين يحملون تأشيرات على أساس مهنتهم أو مجالهم التقني - بما في ذلك الوظائف المتعلقة بالفنون، الدين، الإعلام، البحث، أو المهن عالية التخصص - يشكلون 26.3٪ من الإجمالي؛ وشكل متدربو التدريب الفني 18.8٪. بلغ عدد طلاب التبادل العملي وغيرهم ممن يعملون بموجب استثناءات مسموح بها من وضع إقامتهم 18.2٪؛ وبلغت نسبة الأشخاص المنخرطين في ”أنشطة معينة“ مثل الأشخاص في إجازات العمل أو المرشحين للعمل كممرضات أو عاملين في مجال الرعاية على أساس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية 4.0٪. انخفض عدد المتدربين في مجال التدريب الفني لمدة عامين متتاليين في عامي 2021 و2022 بسبب جائحة كورونا.

حسب الصناعة، استحوذت الصناعة التحويلية على أكبر عدد من العمال الأجانب، عند 485128 عاملًا، أو 26.6٪ من الإجمالي، تليها وظائف الجملة والتجزئة بنسبة 13.1 ٪ والإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 11.5٪.

العمال الأجانب حسب الصناعة

الصناعات التحويلية 485,128 %26.6 الجملة والتجزئة 237,928 %13.1 الإقامة / الطعام والشراب 208,981 %11.5 البناء والتشييد 116,789 %6.4 التعليم / دعم التعلم 76,854 %4.2 المعلومات والاتصالات 75,954 %4.2 الرعاية الطبية / الرعاية 74,339 %4.1 البحث الأكاديمي، الخدمات المتخصصة/ الفنية 64,261 %3.5 الزراعة / الغابات / مصايد الأسماك 48,233 %2.6

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. جميع الأرقام حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

مقارنة بعام 2012، كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد العمال الأجانب في كل من قطاعي البناء والطب/ الرعاية، مع زيادات تجاوزت 100 ألف عامل وأكثر من 60 عامل، على التوالي.

بلغ عدد المؤسسات التجارية التي توظف أجانب رقماً قياسياً بلغ 298790 مؤسسة (بزيادة 4.8٪ عن العام السابق).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)