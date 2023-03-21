تضاعف عدد جزر اليابان بعد اكتشاف 7 آلاف جزيرة جديدة!

تضاعف عدد جزر الأرخبيل الياباني، بعد اكتشاف نحو 7 آلاف جزيرة جديدة، بفضل تقنية خرائط المسح المتقدمة، المعروفة باسم تقنية رسم الخرائط الرقمية. الجزر المكتشفة حديثا في اليابان جعلت العدد الإجمالي من الجزر اليابانية على الخريطة الرسمية للإمبراطورية 14125 جزيرة.

في أول مسح من نوعه منذ 36 عامًا، جمعت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية 14125 جزيرة، أي بأكثر من 7273 جزيرة مما كان معلن سابقًا. كان يُعتقد أن هناك 6852 جزيرة تكون الأرخبيل الياباني، بناءً على تقرير خفر السواحل الياباني لعام 1987. ومع ذلك، عندما قامت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية في اليابان بإعادة حصرها باستخدام أحدث الطرق، تضاعف عدد الجزر اليابانية إلى 14125 جزيرة.

باستخدام بيانات من الخرائط الأساسية الرقمية لليابان، والتي تشكل أساس خرائط طبوغرافية بمقياس 1: 25000، تم إجراء إحصاء للجزر المكونة بشكل طبيعي بطول 100 متر أو أكثر. تم استبعاد الجزر الاصطناعية التي تم إنشاؤها من خلال استصلاح الأراضي أو غيرها من الوسائل. يُعزى الارتفاع الحاد في عدد الجزر بشكل أساسي إلى التقدم في تقنيات المسح، بما في ذلك التصوير الجوي، مما يجعل من الممكن الحصول على صورة أوضح للخطوط الساحلية المعقدة، وتحديد الجزر التي لم يتم احتسابها حيث كان يُعتقد أنها مرتبطة بالأرض أو الحالات التي يُعتقد فيها أن جزيرتين منفصلتين هي واحدة. وبالتالي، على الرغم من زيادة العدد، إلا أن هذا لم يؤثر على مساحة الأراضي الوطنية لليابان حيث تم بالفعل الاعتراف بالجزر الجديدة كأرض يابانية.

بحسب المحافظة، يوجد في ناغاساكي أكبر عدد من الجزر بعدد يصل إلى 1479 جزيرة، بما في ذلك إيكي، تسوشيما، وجزر غوتو. تأتي هوكايدو في المرتبة الثانية بعدد 1473 جزيرة، تليها كاغوشيما بـعدد 1256 جزيرة. تمتد السلطات الإدارية لطوكيو إلى جزر إيزو وأوغاساوارا، لذا فهي تحتل المرتبة الثامنة بعدد 635 جزيرة.

واستخدمت اليابان في وضع الخريطة الجديدة لجزرها، ما يعرف باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لما يمكن تعريفه على أنه جزيرة، هذه الاتفاقية تحدد أن الجزيرة عبارة عن مساحة من الأرض تكونت بشكل طبيعي وتحيط بها المياه، وترتفع عن سطح البحر عند ارتفاع المد، مما يعني أن عدد من المسطحات الأرضية الرملية الكبيرة التي استبعدت سابقا، تعتبر الآن جزرا بشكل رسمي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)