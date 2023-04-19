تعرف على مبيعات القصص المصورة في اليابان عام 2022

شهد عام 2022 ارتفاعا في مبيعات القصص المصورة في اليابان بنسبة 0.2% لتسجل رقما قياسيا جديدا.

ارتفع إجمالي المبيعات التقريبية للكتب والمجلات المصورة المطبوعة والإلكترونية في اليابان في عام 2022 على أساس سنوي بنسبة 0.2% ليبلغ 677 مليار ين، محققة ثالث أعلى ارتفاع سنوي على التوالي، وذلك وفقا لـ’’دور نشر المجلات والكتب وجمعية المحررين في عموم اليابان‘‘ و ’’المعهد البحثي للمنشورات‘‘، وهما منظمتان بحثيتان متخصصتان في صناعة النشر. وارتفعت حصة المبيعات من القصص المصورة في سوق النشر بنسبة 1.1 نقطة مئوية لتصل إلى 41.5%.

وكانت مبيعات القصص المصورة قد تجاوزت 600 مليار ين في عام 2020 لأول مرة بسبب الشعبية الهائلة لسلسلة ’’قاتل الشياطين‘‘، بالإضافة إلى زيادة الطلب أثناء الجائحة بسبب قضاء الناس وقتا أطول في المنزل. ولوحظت زيادة أخرى بنسبة 10.3% في عام 2021، لكن المبيعات لم ترتفع إلا بشكل طفيف في عام 2022.

وحسب نوع الوسائط، زادت مبيعات القصص المصورة الإلكترونية المقروءة على الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة على أساس سنوي بنسبة 8.9% لتصل إلى 447.9 مليار ين، في حين انخفضت الكتب المصورة المطبوعة غير المكونة من سلاسل ’’تانكوبون‘‘ بنسبة 16.0% لتصل إلى 175.4 مليار ين. كما انخفضت مبيعات المجلات المصورة بنسبة 3.8% لتصل إلى 53.7 مليار ين.

وتظهر الاتجاهات الحديثة أن حجم السوق من القصص المصورة المطبوعة ظل ثابتا، عند حوالي 250 مليار ين لإجمالي مبيعات الكتب والمجلات من نوع ’’تانكوبون‘‘. يذكر أن مبيعات القصص المصورة المطبوعة كانت تقدر بـ335.7 مليار ين في عام 1995، وعلى مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تقلص حجم السوق بنحو السدس. في المقابل، توسع حجم سوق القصص المصورة الإلكترونية بمقدار 2.5 ضعفا خلال السنوات الخمس الماضية.

وكانت مجلة Shōnen Jump الأسبوعية التي تصدرها شويئيشا والمختصة بنشر مختارات قصصية مصورة، توزع 6.53 مليون نسخة في عام 1994، ولكن هذا الرقم تراجع إلى 1.26 مليون نسخة (بناء على متوسط عدد النسخ المطبوعة في أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول عام 2022 وفق ما أعلنته الجمعية اليابانية لدور نشر المجلات). وفي الوقت نفسه، تشارك شويئيشا بنشاط في سوق القصص المصورة الإلكترونية، حيث توزعها عبر تطبيقها الخاص بالهواتف المحمولة وموقع Shōnen Jump+ الإلكتروني.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)