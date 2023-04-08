عزوف الشباب الياباني عن المشاركة في الانتخابات المحلية

وجدت دراسة استقصائية للشباب اليابانيين أن واحدًا فقط من كل ثلاثة كان على علم بالانتخابات المحلية الموحدة القادمة في البلاد.

في عام 2023، ستجري اليابان انتخاباتها المحلية الموحدة، والتي تُجرى كل أربع سنوات. في 9 أبريل/ نيسان، ستشمل الانتخابات منافسات حكام تسع محافظات ورؤساء بلديات ست مدن محددة، ومن المقرر إجراء انتخابات أخرى في 23 أبريل/ نيسان. وأحدث النتائج في دراسة استقصائية جارية لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا أجرتها مؤسسة نيبون وجدت المؤسسة أن 33.0٪ من المستجيبين البالغ عددهم 1000 كانوا على علم بالانتخابات المحلية الموحدة، بما في ذلك أولئك الذين يعرفون التواريخ المحددة والذين عرفوا للتو أنها ستجرى قريبًا. في حين لم يكن 29.2٪ من أفراد العينة على علم و38.8٪ لا يعرفون معنى مصطلح الانتخابات المحلية الموحدة. بشكل عام، كان اهتمام الفتيات بالانتخابات أقل من اهتمام الشباب.

من بين أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر ممن كانوا على علم بالانتخابات المقبلة في منطقة إقامتهم، قال أكثر من 80٪ إنهم سيصوتون أو ربما يصوتون في الانتخابات المحلية الموحدة.

كانت التوقعات الأكثر شيوعًا التي توقعها المستجيبون للمجلس المحلي، والتي ذكرها 35.2٪ من المستجيبين، هي أن الممثلين سيستمعون إلى آراء السكان وطلباتهم. ومع ذلك، فإن نسبة أكبر من المستجيبين، 36.1٪، لم يكن لديهم توقعات خاصة تجاه التجمع الانتخابي الخاص بهم.

في السنوات الأخيرة، أصبح النقص في أعضاء المجالس المحلية المؤهلين مشكلة خطيرة بشكل متزايد. بالنسبة للانتخابات المحلية الموحدة التي أجريت في عام 2019، خاض واحد من كل أربعة أعضاء تقريبًا الانتخابات دون وجود معارضة، وهو وضع يهدد أسس الديمقراطية. عند سؤالهم عن الجهود التي ينبغي بذلها لزيادة عدد المرشحين في الانتخابات للمجالس المحلية، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا، بنسبة 49.1٪، هي تشجيع الشباب على الترشح للانتخابات، يليهم 37.2٪ ممن اقترحوا تشجيع النساء على المشاركة في انتخابات المجالس المحلية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)