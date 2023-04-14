رغم إلغاء الإلزام.. لماذا يصر طلاب المدارس اليابانية على الاستمرار في ارتداء الكمامات؟

وجدت دراسة استقصائية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في اليابان أن اثنين من كل ثلاثة خططوا لمواصلة وضع الكمامات في الفصل الدراسي الجديد، والسبب الأكثر شيوعًا هو أنهم لا يريدون إظهار وجوههم.

في 13 مارس/ آذار، خففت الحكومة اليابانية من توصياتها بشأن ارتداء الكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتركت للأفراد الحرية لتقرير ما إذا كانوا سيرتدون الكمامات من عدمه. على الرغم من هذه الخطوة، استمر معظم الناس في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بما في ذلك داخل المباني وفي القطارات وفي شوارع المدينة.

استطلع استطلاع عبر الإنترنت أجراه Nifty Kids، وهو موقع يستهدف طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية، الزوار حول آرائهم حول التغيير. ووجدت النتائج أن 52٪ قالوا إنهم راضون عنها، بينما أعرب 48٪ عن استيائهم.

ومع ذلك، قال حوالي 68٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيستمرون في ارتداء الكمامات في المدرسة عند بدء الفصل الدراسي الجديد، بينما قال 27٪ إنهم سيرون ما يفعله الآخرون قبل اتخاذ القرار. قال 5٪ فقط إنهم لن يرتدوا الكمامات.

كانت الأسباب الرئيسية التي قدمها الطلاب لارتداء الكمامات هي عدم رغبتهم في إظهار وجوههم، بنسبة 35٪، يليها القلق بشأن فيروس كورونا (20٪) ، وبسبب الحساسية الموسمية (18٪)

تم إجراء الاستطلاع من أوائل إلى منتصف مارس/ آذار وحصل على 1328 إجابة صالحة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)