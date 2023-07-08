حلم السكن في وسط العاصمة طوكيو يبتعد شيئاً فشيئاً.. أسعار الشقق تقترب من حاجز الـ 100 مليون ين

ارتفعت في الآونة الأخيرة أسعار الوحدات السكنية المبنية حديثًا في وسط العاصمة طوكيو لعدة أسباب نرصدها في هذا الموضوع.

أصبح شراء عقار مبني حديثًا في قلب طوكيو حلمًا يتعذر الوصول إليه بالنسبة للكثيرين، حيث أعلن المعهد الاقتصادي العقاري أن متوسط سعر الوحدات السكنية في بلديات طوكيو الثلاث والعشرين خلال السنة المالية 2022 قد ارتفع على أساس سنوي بنسبة 17.2% ليصل إلى 99.0 مليون ين، مقترباً من حاجز الـ 100 مليون ين ومسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 1990. ويُعتقد أن هذه الزيادة كانت مدفوعة بالطلب من المشترين الأثرياء، وسط ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء.

كما ارتفع متوسط سعر الشقق المبنية حديثًا في منطقة العاصمة طوكيو (محافظات طوكيو وكاناغاوا وسايتاما وتشيبا) بنسبة 8.6% عن العام السابق ليصل إلى 69.1 مليون، وهو رقم قياسي للسنة الثانية على التوالي. لكن في هذه الحالة، كان الارتفاع ناتجًا عن الطلب القوي على الشقق، لا سيما من قبل الأزواج ذوي النفوذ المنحدرين من أسر دخلها مرتفع، كما شهدت المناطق خارج طوكيو أيضًا زيادات مطردة بنسبة 4.7% ليصل سعر الشقة إلى 54.6 مليون ين في كاناغاوا، وبنسبة 4.2% ليصل إلى 51.4 مليون ين في سايتاما، و3.3% ليصل إلى 45.3 مليون ين في تشيبا. من ناحية أخرى، ولأول مرة منذ ثلاث سنوات، انخفض عدد الشقق المباعة بنسبة 12.9% ليصل إلى 28 ألف و632 شقة. لا شك أن الاضطرابات اللوجستية خلال جائحة كوفيد-19 قد أثرت على سلاسل توريد مواد البناء.

في مارس/ آذار 2023، كان سعر العمارات المبنية حديثًا في وسط طوكيو 217.5 مليون ين، بزيادة 2.7 ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما كان السعر في منطقة العاصمة طوكيو 143.6 مليون ين، بزيادة قدرها 2.2 ضعفاً، وكانت هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها الأسعار 200 مليون ين و100 مليون ين على التوالي. وقد تأثر هذا بالعدد الكبير من مبيعات العقارات الراقية في وسط طوكيو خلال هذه الفترة الزمنية.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من بيكستا)