المزيد من أولياء الأمور في اليابان يدعون لرقمنة الإشعارات المدرسية

بينما أصبحت الرقمنة أكثر شيوعًا في بعض جوانب المجتمع الياباني، لا تزال العديد من المدارس توفر كميات كبيرة من المعلومات للآباء في شكل ورقي.

يجلب الأطفال كل يوم في اليابان إشعارات من مدارسهم إلى منازلهم، مثل معلومات عن الأحداث مثل الرحلات الميدانية أو الفصول المفتوحة، أو استطلاعات الرأي حول اللقاحات، أو التعليمات الخاصة بالمواد اللازمة لمشاريع الفنون والحرف اليدوية.

قام أدوبي اليابان باستطلاع آراء 500 من الآباء أو الأوصياء مع أطفال يرتادون الحضانة أو رياض الأطفال أو المدرسة الابتدائية لمعرفة أفكارهم حول ما إذا كان ينبغي تنفيذ رقمنة الاتصال مع المدارس. وأظهرت النتائج أن 74.6٪ من المستجيبين إما قالوا إن مثل هذا التواصل ”ينبغي تنفيذه“ أو ”ربما ينبغي تنفيذه“.

عندما سئلوا عن ماهية الاتصالات المدرسية التي تم رقمنتها والعناصر التي يجب رقمنتها، كانت العناصر الثلاثة الأولى المدرجة من قبل المستجيبين هي إخطارات الغياب أو التأخير، والإشعارات والنشرات الدورية، وقوائم قائمة الغداء المدرسية.

في حالة المستندات التي تتطلب توقيعًا أو ختمًا، كانت هناك فجوة كبيرة بين النسبة المئوية لمن قالوا إنهم قد تم رقمنتها بالفعل (11.0٪) وأولئك الذين يريدون تحويل هذه المستندات رقميًا (32.8٪)، مما يشير إلى مستوى الرغبة في ذلك. سيكون هناك استخدام متزايد للرقمنة في المستقبل.

من بين المستجيبين، أدار 34.5٪ المعلومات رقميًا إما عن طريق مسح المواد الورقية التي حصل عليها الأطفال من المدرسة أو التقاط صور لهم لحفظها على هاتف ذكي أو جهاز آخر. ويمثل هذا زيادة قدرها 12.5 نقطة مئوية مقارنة بنتائج مسح 2019.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)