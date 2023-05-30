هل تريد أن تعيش لأكثر من 100 عام؟ تعرف على إجابة اليابانيين

بينما يستمر متوسط العمر المتوقع في الارتفاع في اليابان، وجدت دراسة استقصائية أن معظم الناس لا يريدون أن يعيشوا 100 سنة. ماذا لو أمكنك إبطاء معدل الشيخوخة، وتمديد متوسط العمر الصحي بشكل جيد إلى ثمانينات العمر — وتعيش إلى المئة في حالة جيدة جداً؟ هل تود العيش لأكثر من 100 عام؟

تتمتع اليابان بواحد من أطول معدلات متوسط العمر المتوقع في العالم ووفقًا لبيانات تسجيل المقيمين الأساسية، حتى الأول من سبتمبر/ أيلول 2022، كان هناك 90526 من المعمرين في البلاد. الوقت الذي يعيش فيه الناس بانتظام إلى 100 عام يقترب من أن يصبح حقيقة. ومع ذلك، فقد وجدت دراسة استقصائية وطنية شملت 1000 شخص أجرتها مؤسسة رعاية المسنين اليابانية أن 22.0٪ فقط يرغبون في العيش ليصبحوا حتى 100 عام، ونسبة 27.6٪ من الرجال و16.5٪ من النساء قالوا إنهم يريدون العيش حتى 100 سنة أو أكثر.

كان السبب الأكثر شيوعًا بنسبة 68.2٪ لرغبة المشاركين في تجاوز المئة عام هو أنهم ”يريدون الاستمتاع بالحياة لأطول فترة ممكنة“، يليهم 38.6٪ ”يريدون رؤية الأبناء والأحفاد ينضجون ويكبرون“. من ناحية أخرى، كان السبب الرئيسي الذي قدمه 59.0٪ لعدم رغبتهم في العيش لفترة طويلة هو أنهم ”لا يريدون التسبب في مشاكل للآخرين“، إلى جانب 48.2٪ قالوا ”سيكون الأمر صعبًا جسديًا“، و36.7 ٪ الذين لديهم ”مخاوف مالية“.

عندما سُئل المستجيبون عما إذا كانوا يفضلون الموت قبل الزوج أو الشريك، إذا كان بإمكانهم الاختيار، قال أكثر من 60٪ من الرجال في جميع الفئات العمرية إنهم يودون ذلك. بالنسبة للرجال في الخمسينيات وما أكثر، ارتفعت هذه النسبة إلى حوالي 80٪. في المقابل، أراد عدد أكبر من النساء الموت بعد أزواجهن أو شريكهن، وكان هذا هو الحال بشكل خاص لمن هم في الخمسينيات من العمر وما فوق.

من بين أولئك الذين أرادوا الموت قبل شركائهم، قالت الأغلبية (58.6٪) إن السبب هو أنهم لن يكونوا قادرين على التعامل مع حزن فقدان شريكهم. في المقابل، قال 53.6٪ ممن أرادوا الموت بعد شركائهم أنهم ”قلقون بشأن كيفية حياة الزوج/ الزوجة بدونهم“ وقال 48.1٪ آخرون إنهم ”يريدون رعاية شركائهم في المرحلة النهائية من حياتهم“.

استهدف الاستطلاع الوطني، الذي تم إجراؤه عبر الإنترنت في سبتمبر/ أيلول 2022، 1000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)