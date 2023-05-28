اليابان: توقعات بانخفاض عدد السكان بنسبة 30% عام 2070

كشف تقدير حكومي ياباني أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي عدد سكان اليابان في عام 2070 إلى 87 مليون نسمة، بما يمثل انخفاضا بنسبة 30% مقارنة بمستواه في عام 2020.

سينخفض عدد سكان اليابان، الذي بلغ 126.5 مليون نسمة في عام 2020، إلى أقل من 100 مليون بحلول عام 2056، وبحلول عام 2070، سينخفض بمقدار ثلث الرقم الحالي إلى 87 مليون نسمة، وفقًا لتقديرات المعهد الوطني للسكان والضمان الاجتماعي. فيما يتعلق بالهجرة الداخلية الزائدة للمقيمين الأجانب، في وقت البحث السابق في عام 2017، تم تقدير أن الرقم سيرتفع من 70 ألف إلى 160 ألف نسمة، وعلى افتراض أن هذه الهجرة ستستمر كما كانت قبل جائحة كورونا، فقد أدى ذلك إلى التوقيت الذي سينخفض فيه عدد السكان إلى أقل من 100 مليون يتأخر لمدة ثلاث سنوات. ومع ذلك، لم يتغير انخفاض معدلات المواليد وعامة السكان، فضلاً عن ارتفاع عدد شيخوخة السكان.

بعد الحرب العالمية الثانية، نما عدد سكان اليابان بشكل مستمر. في عام 1967، خلال فترة النمو الاقتصادي السريع، تجاوز العدد 100 مليون نسمة لأول مرة. ومع ذلك، بعد أن بلغ ذروته عند 128.08 مليون نسمة في عام 2008، ظلت الأرقام في الانخفاض منذ ذلك الحين. من المتوقع أن يكون هناك 87 مليون نسمة في اليابان في عام 2070، وهو نفس المستوى تقريبًا الذي كان عليه في عام 1953، عندما كانت البلاد لا تزال تتعافى من آثار الحرب.

يوضح تحليل التركيبة السكانية في عام 2070 أن 33.67 مليون نسمة أو 38.7٪ من المتوقع أن يبلغوا 65 عامًا أو أكثر، وهو ما سيكون قريبًا من 40٪ من إجمالي عدد السكان. في المقابل، سيكون عدد السكان في سن العمل (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا) 45.35 مليون نسمة، مما يعني أن عدد الأشخاص الذين يدعمون كل شخص مسن سينخفض من 2.1 إلى 1.3 شخص. من الممكن أن يعني جيل العمل، الذي يتحمل عادة مسؤولية الإنتاج والاستهلاك، بسبب العبء الإضافي للضمان الاجتماعي. من المتوقع أن ينخفض عدد الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عامًا، إلى 7.97 مليون نسمة بحلول عام 2070، أي أقل من 10٪ من إجمالي عدد السكان، وهذا يسبب مخاوف من أن اليابان لن تكون قادرة على الحفاظ على استدامة مجتمعها.

بالنظر إلى متوسط العمر المتوقع بعد خمسين عامًا من الآن، سيعيش الرجال في المتوسط حتى 85.89 سنة والنساء حتى 91.04 سنة. نحن نقترب من الوقت الذي سيعيش فيه الناس إلى 100سنة بشكل طبيعي.

عدد سكان اليابان بعد 50 عامًا من الآن (2070)

2020 (أرقام فعلية) 2070 (أرقام تقديرية) إجمالي عدد السكان 126.15 مليون نسمة مليون نسمة87 كبار السن 36.3 مليون نسمة (28.6٪) 33.67 مليون نسمة (38.7٪) السكان في سن العمل 75.9 مليون نسمة (59.5٪) 45.35 مليون نسمة (52.1٪) الأطفال 15.3 مليون نسمة (11.9٪) 7.97 مليون نسمة (9.2٪) السكان الأجانب 2.75 مليون نسمة 9.39 مليون نسمة معدل الخصوبة الكلي 1.33 1.36 متوسط العمر المتوقع - النساء 87.72 91.94 متوسط العمر المتوقع - الرجال 81.58 85.89

م إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي.

تتم مراجعة التوقعات السكانية كل خمس سنوات، بناءً على التعداد الوطني. هذه المرة، كانت هناك فجوة مدتها ست سنوات بين المراجعات بسبب ظروف جائحة كورونا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)