النجمة الخماسية أيقونة سابورو التي تثير فضول السائحين وتدفعهم للبحث بشكل أعمق في تاريخ المدينة

تتميز مدينة سابورو بالعديد من المواقع السياحية الشهيرة، ومن يزور تلك الأماكن سيلحظ قاسماً مشتركاً بينها وهو وجود نجمة خماسية تزيّن المباني الشهيرة والمتاحف وما إلى ذلك، إنها ليست مجرد نجمة بل هي رمز ارتبط بتاريخ المدينة على مدار أكثر من 150 عامًا.

يتساءل الكثير من زوار سابورو عن السر وراء ظاهرة النجوم الخماسية التي تتزيّن بها المواقع السياحية في محافظة هوكايدو. في الواقع يعود تاريخ هذه النجمة الخماسية إلى فترة تطوير الجزيرة من قبل هيئة تنمية هوكايدو (Kaitakushi) التي تأسست عام 1869. وقد بدأ ظهورها حين كانت السفن التابعة للهيئة ترفع علمًا تتوسطه نجمة حمراء بها خمس نقاط ترمز إلى النجم القطبي، على خلفية زرقاء. لاحقًا شاع استخدام رمز النجمة على المباني وغيرها من منتجات متنوعة.

مقر حكومة هوكايدو سابقاً (مكتب الطوب الأحمر)

تم حل هيئة تنمية هوكايدو في عام 1882، وتلا ذلك بناء مكتب الطوب الأحمر في عام 1888 ليكون بمثابة المقر الرئيسي لحكومة محافظة هوكايدو. ويعد هذا البناء واحداً من أشهر مناطق الجذب السياحي في المحافظة، حيث بُني على الطراز الباروكي الأمريكي الجديد ومن أجل بناء الجدران الخارجية، تم استخدام ما يقرب من 2.5 مليون طوبة حمراء تم تصنيعها في القرى المجاورة مثل شيرويشي وتويوهيرا اللتين تم ضمهما لاحقًا إلى مدينة سابورو. كان المبنى بمثابة المكتب الحكومي الرئيسي حتى فبراير/ شباط 1968، وفي العام التالي تم اعتباره من الممتلكات الثقافية الوطنية الهامة.

يمكن رؤية نجمة حمراء فوق النافذة الرأسية الناتئة للمبنى (روشن).



مبنى مكتب حكومة هوكايدو سابقاً (مكتب الطوب الأحمر). (© بكيستا)

بدأت أعمال تجديد مكتب الطوب الأحمر اعتبارًا من عام 2019 لمنع انهياره ولجعله أكثر مقاومة للزلازل، ومن المقرر الانتهاء من العمل في عام 2025. لا يمكن رؤية المبنى حاليًا بسبب السقالات، لذلك تم تعليق صورة كبيرة توضح الشكل الخارجي للمبنى مؤقتاً، حتى يتمكن الزوار من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية إلى حين الانتهاء من أعمال التجديد. علاوة على ذلك، تم افتتاح سطح المراقبة، بجوار المبنى، في 7 مايو/ أيار لكي يُتاح للزوار إلقاء نظرة فاحصة على سطح البرج الثماني الذي تمت إزالته مؤقتًا من أعلى المبنى.



مكتب الطوب الأحمر قيد التجديد. (© وكالة أخبار كيودو)

برج الساعة

بُني هذا المعلم الهام في أكتوبر/ تشرين الأول 1878 كقاعة للتدريب تتبع كلية سابورو للزراعة، والتي أصبحت فيما بعد جامعة هوكايدو. توجد 17 نجمة حمراء تزيّن برج الساعة.



برج الساعة. (© بكيستا)

متحف سابورو للجعة

تشتهر منتجات جعة سابورو بنجمتها الذهبية التي هي في الواقع مشتقة من النجمة الحمراء الخماسية التي كانت هيئة تنمية هوكايدو أول من اتخذ منها رمزاً وقد كانت الشركة الشهيرة في البداية مجرد مصنع للجعة أنشأه مكتب التطوير في سبتمبر/ أيلول 1876. هناك أيضًا نجوم حمراء تزيّن مبنى متحف سابورو للجعة.



متحف سابورو للجعة (© بكيستا)



النجمة الحمراء تظهر على إصدارات محدودة من منتجات جعة سابورو. (© جيجي برس)

هوهيكان

بُني هذا الفندق ذو الطراز الغربي في نوفمبر/ تشرين الثاني 1880 بالقرب مما يُعرف الآن بحديقة أودوري إيتشومى، وكانت تديره هيئة تنمية هوكايدو بشكل مباشر، ثم تم نقله إلى حديقة ناكاجيما في عام 1958 حيث أصبح يُستخدم كقاعة أفراح لفترة طويلة.



هوهيكان (© بكيستا)

سيكاتي

تم تشييد هذا المبنى في عام 1880 كاستراحة للإمبراطور ميجي عند زيارته لهوكايدو.



سايكاتي (© بكيستا)

الحديقة النباتية في جامعة هوكايدو

تم إنشاء هذه الحديقة النباتية التاريخية في عام 1886، ويوجد داخل الحديقة متحف يحتوي على مواد ثمينة تم جمعها للأغراض الأكاديمية منذ عصر ميجي (1868-1912). انتبه عند مدخل المبنى حتى لا تفوتك رؤية النجوم!



المتحف الموجود في الحديقة النباتية بجامعة هوكايدو. (© بكيستا)



رواق المتحف الموجود في الحديقة النباتية، جامعة هوكايدو. (© بكيستا)

الساعة النجمية الكبيرة، برج جي آر، محطة سابورو

لا تزال النجوم التي زيّنت أهم معالم سابورو لأكثر من 150 عامًا حاضرة في جميع أنحاء المدينة اليوم، وتحظى بإعجاب وحب المواطنين والسياح على حد سواء.



الساعة النجمية الكبيرة تزيّن واجهة برج جيه آر في محطة جي آر سابورو. (© بكيستا)

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من بكيستا)