العمل الإضافي يؤثر على اتجاهات التغيير الوظيفي في اليابان

يعد العمل الإضافي عاملاً مهمًا للعديد من العمال اليابانيين الذين يتطلعون إلى تغيير وظائفهم في منتصف حياتهم المهنية، وفقًا لمسح حديث.

سأل موقع إن تنشوكو، وهو موقع لدعم التغيير الوظيفي تديره En Japan، مستخدميه مؤخرًا عما إذا كان العمل الإضافي ومتوسط ساعات العمل الإضافي قد أثر على اختيارهم للشركة عند البحث عن وظيفة جديدة. قال ما مجموعه 84٪ من المستجيبين أنه إما أثر ”بشكل كبير“ أو ”طفيف“ على قرارهم. حسب الفئة العمرية، كان له تأثير كبير على غالبية المستجيبين في العشرينات والثلاثينات من العمر، مما يشير إلى أن الشباب لديهم ميل قوي لإيلاء أهمية أكبر للتوازن بين العمل والحياة.

علق أحد الأشخاص قائلاً ”كنت أعمل في شركة يتوقع فيها العمل الإضافي، لكنني اضطررت إلى ختم بطاقتي الزمنية الخاصة بساعات العمل حتى لا أتجاوز معدل العمل الإضافي المقدر. أريد الانتقال إلى شركة تدفع أجورًا عادلة، حتى لو كنت أعمل ساعات عمل إضافية“.

اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2023، تم رفع مبلغ علاوة العمل الإضافي التي يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة دفعها للموظفين الذين يعملون أكثر من 60 ساعة في الشهر من 25٪ إلى 50٪. عندما سُئل المستجيبون عما إذا كانوا على علم بذلك، أجاب أقل من 40٪ أنهم كانوا على علم بذلك، بينما أجاب 61٪ أنهم لم يعرفوا ذلك.

كان لدى معظم الأشخاص رد إيجابي على الزيادة في العلاوة، حيث بلغت النسبة الإجمالية لأولئك الذين قالوا إنهم ”موافقون“ و ”موافقون جدًا“ 80٪. ومع ذلك، أثار البعض أيضًا مخاوف، بما في ذلك ”سيؤدي إلى تطبيع العمل الإضافي، مما يعني أنه إذا أراد الناس كسب المزيد من المال، فسيتعين عليهم تحمل العمل الإضافي“ و ”سيعمل بعض الأشخاص عن عمد بشكل غير فعال حتى يتمكنوا من الحصول على أجر إضافي“.

تم إجراء الاستطلاع، الذي يستهدف مستخدمي موقع إن تنشوكو الإلكتروني، من أواخر فبراير/ شباط حتى أواخر مارس/ آذار 2023. وكان هناك 12940 إجابة صالحة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)