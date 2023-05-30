تعرف على كلمات زعماء العالم التي دونوها في سجل متحف هيروشيما

بعد زيارتهم لمتحف السلام التذكاري خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، كتب القادة الدوليون أفكارهم حول القصف النووي عام 1945، والأسلحة النووية، والسلام في سجل ضيوف المتحف.

خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في هيروشيما، قام جميع قادة مجموعة السبع بزيارة متحف السلام التذكاري، وتحدثوا مع الهيباكوشا، ووضعوا باقات من الزهور عند النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية. فيما يلي الرسائل التي تركها قادة مجموعة السبع في سجل زوار المتحف، إلى جانب رسالة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو (اليابان)

بصفتي رئيس مجموعة السبع، ألتقي هنا مع قادة دول المجموعة في هذه المناسبة التاريخية لقمة مجموعة السبع لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية.



كلمة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو.

الرئيس جو بايدن (الولايات المتحدة الأمريكية)

نرجو أن تذكرنا قصص هذا المتحف جميعًا بالتزاماتنا لبناء مستقبل سلام. فلنواصل معًا إحراز تقدم نحو اليوم الذي نتخلص فيه نهائيًا وإلى الأبد من الأسلحة النووية في العالم. لا تفقدوا الامل!



كلمة الرئيس جو بايدن.

رئيس الوزراء ريشي سوناك (بريطانيا)

يقول شكسبير لنا ”امنح الحزنَ كلماتٍ“. ومع ذلك، تعجز اللغة في ضوء ومضة القنبلة. لا يمكن أن تصف الكلمات الرعب والمعاناة التي عاشها أهل هيروشيما وناغاساكي. ولكن ما يمكننا أن نقوله، بكل قلوبنا وكل أرواحنا، هو ”لا للمزيد“.



كلمة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

الرئيس إيمانويل ماكرون (فرنسا)

”يقع على عاتقنا أن نساهم بعاطفة ورحمة في واجب إحياء ذكرى ضحايا هيروشيما والعمل من أجل السلام، وهي المعركة الوحيدة التي تستحق الخوض“.



كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

رئيس الوزراء جاستن ترودو (كندا)

”تعرب كندا عن تقديرها الرسمي لكثير من الأرواح التي فقدت، والحزن الذي لا يوصف لعائلات الهيباكوشا، والمعاناة الهائلة لسكان هيروشيما وناغاساكي. ستبقى قصصكم محفورة في ضميرنا الجماعي إلى الأبد“.



كلمة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

المستشار أولاف شولتز (ألمانيا)

”هذا المكان تذكير بمعاناة لا يمكن تصورها. هذا اليوم، مع شركائنا، نجدد تعهدنا بحماية السلام والحرية بكل عزمنا. يجب ألا تشن حربًا نووية مرة أخرى أبدًا“.



كلمة المستشار الألماني أولاف شولتز.

رئيسة الوزراء جورجا ملوني (إيطاليا)

”اليوم نتوقف قليلًا ونستريح في الصلاة. اليوم نتذكر أن الظلام لم يسود. اليوم نتذكر الماضي لنبني معًا مستقبلًا مليئًا بالأمل“.



كلمة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني.

رئيسة المجلس الأوروبي شارل ميشيل (الاتحاد الأوروبي)

”وقعت مأساة هائلة هنا منذ ما يقرب من 80 عامًا. إنها تذكرنا بما ندافع عنه - بصفتنا مجموعة السبع -. ولماذا ندافع عن السلام والحرية. لأنهما أكثر ما يريده كل البشر“.



كلمة رئيسة المجلس الأوربي شارل ميشيل.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (الاتحاد الأوروبي)

”ما حدث في هيروشيما لا يزال يطارد البشرية حتى اليوم. إنه تذكير صارخ بالتكلفة الفادحة للحرب - وواجبنا الأبدي في حماية السلام والحفاظ عليه“.



كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

الرئيس فولوديمير زيلينسكي (أوكرانيا)

كتب الرئيس زيلينسكي عن كيفية تأثره بالمتحف، وأنه لا يوجد مكان للتهديد النووي في العالم اليوم.

”لقد تأثرت بشدة بزيارتي للمتحف. لا ينبغي لأي بلد في العالم أن يمر بمثل هذا الألم والدمار. لا مكان للابتزاز النووي في العالم الحديث“.



كلمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: قادة مجموعة السبع يكتبون في دفتر الزوار بعد زيارة متحف هيروشيما التذكاري للسلام. © رويترز. جميع صور رسائل القادة © جيجي برس. النصوص مأخوذة من وزارة الخارجية اليابانية، بما في ذلك الترجمة المؤقتة للغة الإنكليزية لكلمات رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو)