الاختلافات في العمر المتوقع حسب المنطقة تسلط الضوء على التفاوتات الصحية في اليابان

وجد مسح متوسط العمر المتوقع في اليابان أن مناطق الضواحي الحضرية تصدرت القائمة، في حين برزت محافظة أوموري في متوسط العمر المتوقع القصير.

اليابان هي واحدة من الدول الرائدة في مجال طول العمر ولديها أكبر عدد من المعمرين في العالم. قامت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بدراسة متوسط العمر المتوقع حتى عام 2020 حسب البلديات، والتي كشفت أن حي أساو في مدينة كاواساكي يحظى بأعلى متوسط عمر للرجال والنساء. في حين بلغ متوسط العمر الوطني 87.6 عامًا للنساء و81.5 عامًا للرجال، كان في حي أساو 89.2 عامًا للنساء و84.0 عامًا للرجال.

على النقيض، كانت بلدية نيشيناري في أوساكا لديها أقصر متوسط عمر، حيث بلغ للنساء 84.9 عامًا وللرجال 73.2 عامًا، مما يشير إلى فجوة قدرها 4.3 سنوات بين النساء و10.8 سنوات بين الرجال بين هاتين البلديتين.

عند النظر إلى البلديات التي تصدرت القائمة وتلك التي ظهرت في المؤخرة، يتضح وجود عدم المساواة في الصحة بين المناطق المختلفة. يقع حي أساو في كاواساكي حول شين-يوريغاوكا، وهي بلدة تقع على خط قطار أوداكيو تتمتع بسهولة الوصول إلى طوكيو وقربها من ناحية المساقة. في الوقت نفسه، فإنها منطقة سكنية غنية بالطبيعة، مع وجود أراضي زراعية وغابات جبلية وفيرة. في عام 2022، أجرت حكومة كاواساكي استطلاعاً وجدت فيه أنها تمتلك أعلى معدلات ملكية المنازل بين سبعة أحياء في المدينة، وأن 88.2٪ من المشاركين قالوا إنهم سيختارون المشي إذا كان المكان على بعد 15 دقيقة تقريبًا.

تصنف المناطق الحضرية الأخرى أيضًا ضمن أفضل 10 مناطق، ويبدو أن سهولة الوصول إلى الرعاية الطبية له تأثير إيجابي. تعتزم محافظة ناغانو تحقيق الرقم واحد عالمياً في مجال الصحة والطول العمر، وتظهر نتائج مشاريعها الصحية المختلفة التي تم تطويرها بالتعاون مع السلطات المحلية في المحافظة.

من ناحية أخرى، توجد عدد كبير من البلديات في شمال اليابان، بما في ذلك محافظة أوموري، في أسفل القائمة. لفترة من الزمن، تم تحديد استهلاك الملح العالي في منطقة توهوكو كعامل يقصر من متوسط العمر. علاوة على ذلك، مع تراجع السكان، يصعب السفر بواسطة وسائل النقل العامة مقارنة بالمناطق الحضرية، مما يعني أن الأنشطة لسكان تلك المناطق مقيدة، ويفتقر النظام الصحي إلى التطوير. يعرف حي نيشيناري في أوساكا، الذي كان لديه أدنى متوسط عمر طويل لكل من الرجال والنساء، بتواجد العديد من العمالة اليومية. هؤلاء العمال غير العاديين ذوي الوظائف غير المستقرة وعدم وجود توفير كافٍ للرعاية الاجتماعية، لديهم وقت قليل للعناية بصحتهم ونظامهم الغذائي.

أفضل 10 أماكن لمتوسط العمر المتوقع في اليابان (سيدات)

المحافظة البلدية متوسط العمر المتوقع كاناغاوا أساو، كاواساكي 89.2 كوماموتو ماشيكي 89.0 ناغانو تاكاموري 89.0 شيغا كوساتسو 89.0 هيوغو أشييا 88.9 طوكيو سيتاغايا 88.9 طوكيو كوغاني 88.9 ياماناشي فوجيكاواغوتشيكو 88.8 ناغانو مينوا 88.8 ناغانو إينا 88.8

توزيع أعلى 50 مكانًا لمتوسط العمر للنساء حسب المحافظة: ناغانو (8)، طوكيو (7)، هيروشيما (6)، كوماموتو (6)، كاناغاوا (4)، كيوتو (4)، أوكاياما (4)، شيغا (2)، هيوغو (2)، أوكيناوا (2)، ياماناشي (1)، إيشيكاوا (1)، نارا (1)، توتوري (1)، شيماني (1).

أفضل 10 أماكن لمتوسط العمر المتوقع في اليابان (رجال)

المحافظة البلدية متوسط العمر المتوقع كاناغاوا أساو، كاواساكي 84.0 كاناغاوا أوبا، يوكوهاما 83.9 ناغانو مييادا 83.4 أيتشي نيشين 83.4 كيوتو كيزوغاوا 83.3 كاناغاوا كاماكورا 83.3 ناغانو هارا 83.3 كاناغاوا تسوزوكي، يوكوهاما 83.3 شيغا كوساتسو 83.3 ناغانو تويوكا 83.3

توزيع أعلى 50 مكانًا لمتوسط العمر للرجال حسب المحافظة: ناغانو (16)، كاناغاوا (10)، طوكيو (6)، شيغا (4)، كيوتو (4)، نارا (3)، أوساكا (2)، مياجي (1)، آيتشي (1)، هيوغو (1)، هيروشيما (1)، كوماموتو (1).

أسوأ 10 أماكن من حيث متوسط العمر في اليابان (سيدات)

المحافظة البلدية متوسط العمر المتوقع أوساكا نيشيناري، أوساكا 84.9 أوموري إيمابتسو 85.5 أوموري إيناكاداتي 85.5 أوموري أوواني 85.6 أوموري موتسو 85.6 كوتشي ميهارا 85.6 هوكايدو بيتسوكاي 85.8 أوموري كازاماؤرا 85.8 ياماغاتا أوكورا 85.8 أوموري شيتشينوهي 85.9

توزيع أسوأ 50 مكانًا بالنسبة لمتوسط العمر للنساء حسب المحافظة: أوموري (24)، هوكايدو (9)، أوساكا (4)، ياماغاتا (3)، فوكوشيما (2)، توتشيغي (2)، إيباراكي (2)، إيواتي (1)، أكيتا (1)، شيزوؤكا (1)، كوتشي (1).

أسوأ 10 أماكن من حيث متوسط العمر في اليابان (رجال)

المحافظة البلدية متوسط العمر المتوقع أوساكا نيشيناري، أوساكا 73.2 أوساكا نانيوا، أوساكا 77.9 أوساكا إيكونو، أوساكا 78.0 أوموري هيغاشيدوري 78.1 أوموري روكاشو 78.3 أوموري أوما 78.4 أوموري موتسو 78.4 أوموري سانوهي 78.4 أوموري كازاماؤرا 78.6 أوموري هيراناي 78.6

وزيع أسوأ 50 مكانًا بالنسبة لمتوسط العمر للرجال حسب المحافظة: أوموري (32)، أوساكا (9)، هوكايدو (2)، إيواتي (2)، كاغوشيما (2)، كاناغاوا (1)، هيوغو (1)، أوكيناوا (1).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)