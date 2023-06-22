نحو 40% من الشركات اليابانية تعتزم زيادة حوافزها الصيفية لهذا العام

بعد تعافي الوضع من جائحة فيروس كورونا، يبدو أنه بإمكاننا أخيرا الاستمتاع بالصيف لأول مرة منذ فترة طويلة ولا سيما مع زيادة حوافز الموظفين. فوفقا لمسح أجرته شركة تيكوكو داتابانك فإن نحو 40% من الشركات تعتزم رفع حوافزها الصيفية.

أجرت تيكوكو داتابانك مسحا استطلعت فيه وضع الحوافز الصيفية التي ستدفعها الشركات في أرجاء اليابان. وقد بلغ عدد الردود الصالحة 1095. وكانت نسبة الشركات التي ستدفع حوافز صيفية 83.1%، منها 37.4% أجابت أنها ستزيد قيمة تلك الحوافز، في حين قالت 36.4% إنها لن تغير قيمتها، بينما ستخفض 9.3% من الشركات قيمة تلك الحوافز. وعلى النقيض، ذكرت 11.2% من الشركات أنها لن تدفع حوافز صيفية.

ومن حيث حجم الشركات التي ستزيد قيمة حوافزها الصيفية، كانت 42.3% شركات كبيرة الحجم، بينما كانت 36.5% شركات متوسطة الحجم، في حين كانت نسبة الشركات صغيرة الحجم 27.3% بتراجع مقداره 10.1 نقطة عن المتوسط العام.

أما من حيث نوع القطاع، فقد كانت نسبة شركات التصنيع 41% بزيادة إجمالية مقدارها 3.6 نقطة. ومن بين تلك الشركات ارتفعت نسبة شركات ’’الصلب والمعادن غير الحديدية والتعدين‘‘ إلى 52.2%. كما أن نسبة شركات البيع بالجملة والعقارات كانت 40%.

ومن بين الشركات التي تعتزم زيادة حوافزها الصيفية، عزت الكثير منها الخطوة إلى تعافي أدائها بسبب عوامل مثل انحسار جائحة فيروس كورونا الجديد. في حين عزا عدد قليل من الشركات الخطوة إلى إبقاء الحافز لدى الموظفين في ظل نقص اليد العاملة وإلى تقليل العبء الاقتصادي عن كاهلهم بسبب ارتفاع الأسعار.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من اليابانية. صورة العنوان: © بيكستا)