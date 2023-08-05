واردات اليابان من المنتجات البحرية تبلغ مستوى قياسي جديد

على الرغم من أن حجم الواردات من الأسماك والمنتجات البحرية لم يشهد تقريباً اي تغيير في عام 2022، إلا أن القيمة الاستيرادية لهذه المنتجات ارتفعت بشكل حاد لتصل لأول مرة إلى ما يزيد عن 2 تريليون ين ياباني. ولعل السبب في ذلك يعود إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك انخفاض قيمة الين الياباني مقابل العملات الأجنبية.

وفقًا للتقرير الخاص بالصيد لعام 2022 ”نشرة سنوية تصدرها وزارة الزراعة والغابات وصيد الأسماك“، شهد حجم استيراد المنتجات البحرية إلى اليابان في العام الماضي زيادة بنسبة 0.9٪ ليصل إلى 2.22 مليون طن. ومع ذلك، تسبب تعطل سلسلة التوريد بسبب اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا وتراجع قيمة الين في زيادة حادة بنسبة 28.6٪ في قيمة الاستيراد تقريبًا إلى ما يقرب من 2.1 تريليون ين.

استحوذ سمك السلمون والسلمون المُرَقَّط على أعلى حصة من قيمة الواردات ”13.4٪ من إجمالي الواردات“، كما حل سمك التونة ”11.2٪“والجمبري ”10.7٪“ في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وجاءت الصين على رأس قائمة الدول المصدرة للمنتجات البحرية إلى اليابان بنسبة 17.6٪ من إجمالي المنتجات البحرية المستوردة، وفي المركز الثاني جاءت تشيلي بنسبة 9.5٪، تليها الولايات المتحدة بنسبة 8.3٪، ثم وروسيا بنسبة 7.5٪، ثم فيتنام بنسبة 7.4٪.

شهد عام 2022 انخفاضاً طفيفاً في حجم صادرات اليابان من المنتجات البحرية بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي ليصل الإجمالي إلى 634 ألف طن. وعلى الرغم من ذلك، زادت القيمة الإجمالية بنسبة 28.5٪ لتصل إلى 387.3 مليار ين. كانت وجهات التصدير الرئيسية هي الصين ”22.5٪“، وهونغ كونغ ”19.5٪“، والولايات المتحدة ”13.9٪“. حيث شكلت هذه الدول الثلاثة أكثر من 50٪ من إجمالي قيمة الصادرات. جدير بالذكر أن الحكومة اليابانية كانت قد اعلنت أنها تستهدف الوصول إلى 1.2 تريليون ين كقيمة تصدير المنتجات البحرية بحلول عام 2030، وللوصل إلى هذا الهدف كانت قد خصصت منتجات مثل البوري، والدنيس، والأسقلوب، واللؤلؤ، والشبوط كمنتجات ذات أولوية.

كما كشف التقرير أيضًا عن انخفاض ملحوظ في حجم إنتاج صناعة الأسماك وتربية الأحياء المائية في اليابان، حيث يشير إلى انخفاض يقدر ب 20 ألف طن عن العام السابق، ليصل إلى إجمالي 4.21 مليون طن. ومع ذلك، زادت قيمة الإنتاج بمقدار 60.2 مليار ين لتصل إلى 1.4 تريليون ين خلال نفس الفترة. كما بلغ عدد العاملين في صناعة صيد الأسماك 129320 عامل، وهو ما يعادل قيمة إنتاج للفرد تبلغ 10.8 مليون ين، وقيمة دخل تقدر ب 5.32 مليون ين.

كما يشير التقرير إلى انخفاض بمعدل النصف تقريباً في حجم الاستهلاك السنوي للفرد من المأكولات البحرية الصالحة للأكل في اليابان، حيث انخفض تدريجياً من 40.2 كجم في عام 2001 إلى 23.2 كجم في عام 2021.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)