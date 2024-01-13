تعرف على العطلات الوطنية في اليابان خلال عام 2024

تتزامن العطلات الوطنية في اليابان لعام 2024، من أول يوم في السنة حتى يوم عيد الشكر للعمال، بحيث يكون هناك مزيد من عطل نهاية الأسبوع التي تمتد لثلاثة أيام أكثر من المعتاد.

في عام 2024، يتوقع أن تكون هناك 16 عطلة وطنية في اليابان طوال السنة. يشير التقرير إلى وجود مزيد من عطل نهاية الأسبوع التي تمتد لثلاثة أيام أكثر من المعتاد. يحدث ذلك عندما تقع العطلات في تواريخ ثابتة يوم الجمعة أو الاثنين، أو عندما تكون يوم العطلة يوم الأحد ويتم تأجيلها ليوم الاثنين.

العطلات الوطنية خلال عام 2024 موضحة الجدول التالي

العطلات الوطنية عام 2024 عيد رأس السنة 1يناير/كانون الثاني عيد البلوغ 8 يناير/كانون الثاني (الاثنين الثاني في يناير/ كانون الثاني) يوم التأسيس الوطني 11 فبراير/ شباط (العطلة البديلة 12 فبراير/ شباط) عيد ميلاد الإمبراطور 23 فبراير/ شباط يوم الاعتدال الربيعي 20 مارس /آذار يوم شووا 29أبريل/ نيسان يوم ذكرى الدستور 3 مايو/ أيار اليوم الأخضر 4 مايو/ أيار يوم الطفل 5 مايو/أيار (العطلة البديلة 6 مايو/ أيار) يوم البحر 15يوليو/ تمّوز (الاثنين الثالث في يوليو/ تمّوز) يوم الجبل 11أغسطس/ آب (العطلة البديلة 12 أغسطس/ آب) يوم احترام كبار السن 16 سبتمبر/ أيلول (الاثنين الثالث في سبتمبر/ أيلول ) يوم الاعتدال الخريفي 22 سبتمبر/ أيلول (العطلة البديلة 23 سبتمبر/أيلول) يوم الرياضة 14 أكتوبر/ تشرين الأول (الاثنين الثاني في أكتوبر/تشرين الأول) يوم الثقافة 3 نوفمبر (العطلة البديلة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني ) يوم شكر العمال 23 نوفمبر/ تشرين الثاني

تم إعداد البيانات بواسطةNippon.com، بناءً على بيانات مكتب رئاسة الوزراء.

نظرة عامة على لعطلات الرسمية

الثلاثة أيام الأخيرة من العام تُعتبر عادة عطلة في اليابان، حيث تتوقف العديد من الشركات والمدارس عن العمل. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الثالث من يناير/ كانون الثاني جزءًا من الفترة الاحتفالية ببداية العام الجديد، ويكون عطلة لدى معظم الأشخاص. يشمل ذلك إغلاق الشركات والمؤسسات التعليمية، وتستمر هذه العطلة للتمتع بالاحتفالات والاستراحة خلال بداية السنة الجديدة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)