استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشركات اليابانية

بينما تفكر العديد من الشركات اليابانية في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها، فإن معظم هذه الشركات ليس لديها خطط مفصلة لكيفية القيام بذلك في هذه المرحلة.

أظهر استطلاع أجراه تيكوكو داتابانك حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل الشركات في جميع أنحاء اليابان أن 9.1% من المشاركين قالوا إنهم يستخدمونه في عملياتهم، في حين يفكر 52% في القيام بذلك. بمعنى آخر، أكثر من 60% إما يستخدمون حاليًا الذكاء الاصطناعي أو قد يستخدمونه في المستقبل. ومع ذلك، من بين الشركات التي تفكر في استخدام الذكاء الاصطناعي، فقط 14.2% قد ناقشت هذا الخيار بالتفصيل، في حين أن الباقي 37.8% لا تزال وتتحسس طريقها في كيفية القيام بذلك.

ووجد الاستطلاع أن 17.7% من الشركات ليس لديها نية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما لا يتم الموافقة على استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال 5.6% منها. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 4.3% غير مطلعة على الذكاء الاصطناعي التوليدي و11.4% لا يعرفون ما إذا كانوا سيستخدمونه أم لا.

نتائج الاستطلاع توضح أنه كلما كانت الشركة أكبر، زادت احتمالية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يستخدم 13.1% من الشركات الكبيرة حاليًا هذا النوع من الذكاء الاصطناعي مقارنة بنسبة 8.5% من الشركات الصغيرة والمتوسطة و7.7% من الشركات الصغيرة. في الوقت نفسه، تشكل الشركات الكبيرة الجزء الأكبر من الشركات التي لا تفكر في استخدام الذكاء الاصطناعي أو لا يُسمح لها بذلك في قطاع أعمالها، بنسبة 11.4%. في كثير من الحالات، تتوخى الشركات الكبيرة الحذر في استخدام الذكاء الاصطناعي. أشار أحد ممثلي إحدى الشركات المصنعة للآلات الكهربائية، على سبيل المثال، إلى أنه لم يُسمح لمجموعة الشركات بأكملها باستخدام الذكاء الاصطناعي بسبب مخاوف بشأن مخاطر تسرب المعلومات.

من بين الشركات التي تستخدم حاليًا الذكاء الاصطناعي التوليدي أو تفكر في استخدامه، 93.1% قد استخدمت أو تود استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة مثل تشات جي بي تي لتوليد النصوص أو الشفرات. أما استخدامات الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا بعد ذلك هي توليد الصور بنسبة 14.3%، تليها توليد الصوت والموسيقى والفيديو بنسبة 7.4%..

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورت العنوان من بيكستا)