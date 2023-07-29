عدد الأشخاص المفقودين بسبب الخرف يصل إلى مستوى قياسي للعام العاشر على التوالي في اليابان

في عام 2019، تلقت الشرطة 18709 بلاغًا عن اختفاء أشخاص مصابين بالخرف. ارتفع المجموع للعام العاشر على التوالي.

وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة الشرطة الوطنية، تم الإبلاغ عن اختفاء 84910 شخصًا في عام 2022، مما يشكل زيادة بلغت 5692 عن العام السابق. ومن بين المفقودين، كان 18709 شخصًا يعانون من الخرف. تظهر هذه الأرقام زيادة بنسبة 1.95 مرة مقارنة بعام 2012، عندما بدأ جمع الإحصائيات لأول مرة، ويعتبر أعلى مستوى قياسي للسنة العاشرة على التوالي.

تم العثور على جميع المفقودين تقريبًا خلال أسبوع واحد، وتم العثور على 77.5٪ منهم في نفس اليوم الذي تم فيه تقديم بلاغ عن اختفائهم. ومع ذلك، هناك 491 حالة وفاة بسبب الحوادث أو المرض المفاجئ أثناء الاختفاء، وتم تأكيد وفاة 2.6٪ من المفقودين الذين يعانون من الخرف.

ارتفع عدد كبار السن المفقودين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأشخاص المصابين بخَرَف أو بدونه. ونظراً لمعدل الأشخاص المفقودين لكل 100 ألف نسمة، فقد بلغ هذا المعدل في عام 2014، 56.9 شخص لكل 100 ألف نسمة بالنسبة للأشخاص البالغين من العمر 70 عاماً و73.8بالنسبة للأشخاص البالغين من العمر 80 عاماً، أما في عام 2019، فقد ارتفعت هذه الأرقام إلى 65.9 شخص و108.2 شخص على التوالي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)