انتظر هدية ’’تشوغين‘‘ من أحدهم في اليابان مع حلول الصيف

هناك ممارسة تقليدية في اليابان تتمثل في تقديم الهدايا مع حلول الصيف إلى الرؤساء في العمل والعملاء المهمين، وقد بلغت ذروتها في القرن العشرين. إلا أن هذا التقليد آخذ في الانحسار، وأصبح أولئك الذين ما زالوا يقدمون الهدايا يميلون إلى إرسالها للأقارب.

كان من الشائع في اليابان في القرن العشرين أن يرسل العاملون هدايا في فصل الصيف تعرف باسم ’’تشوغين‘‘ إلى رؤسائهم وعملائهم من رجال الأعمال. ولكن مع التغييرات في أنماط الحياة وأخلاقيات العمل التي تشهدها اليابان، بدأت تتراجع ممارسة تقديم تشوغين لزملاء العمل والتي كانت واجبا لا مفر منه. يتمثل أحد الأسباب وراء ذلك في تزايد المخاوف إزاء الخصوصية وهو ما يعني أنه لم يعد من المناسب سؤال المديرين أو زملاء العمل عن عناوينهم الشخصية.

أجرى الموقع الإلكتروني لشراء الهدايا وإرسالها عبر البريد Toyosuichiba.com مسحا على مستوى البلاد شمل 1033 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 عاما. وقد سئل المستجيبون للمسح إلى من يرسلون هدايا تشوغين، وكان جواب الشريحة الأكبر والبالغة 77.6% هو ’’الأقارب‘‘ (مثل الوالدين والأشقاء)، في حين أجاب 18.3% فقط ’’رؤساء العمل‘‘.

وفي حين أن 67.4% أوضحوا أنهم يقدمون هدايا الصيف باعتبارها ’’وسيلة لإظهار التقدير للمتلقي‘‘، ذكر 30.2% فقط أنها ’’عادة أو حسن أدب‘‘، ما يشير إلى أن الأجيال الشابة أقل وعيا بالجوانب الاحتفالية التقليدية لعادات تقديم الهدايا تلك.

وعند سؤالهم عن نوعية الأشياء التي يرسلونها كهدايا تشوغين، كانت الأغلبية منتجات غذائية بما في ذلك أطعمة مغلفة (68.1%) ومجموعات توابل ومكونات تحضير الطعام (36.1%) وأطعمة طازجة (27.6%).

وفي سؤال عن النقاط الرئيسية التي تؤخذ في الحسبان عند اختيار هدايا الصيف، كانت الردود الأكثر شيوعا هي ’’الجودة والمذاق‘‘ بنسبة 68.9% تلتها ’’السعر‘‘ بنسبة 52.7%. في حين أولى 7% فقط أهمية إلى ’’المتجر‘‘ الذي تشترى منه الهدية، ما يؤشر إلى انتهاء زمن اختيار هدايا لها ورق تغليف خاص بمتجر شهير متعدد الأقسام.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)