انخفاض عدد العائلات التي لديها أطفال إلى أقل من 10 مليون في اليابان

أظهر مسح حكومي أن عدد الأسر في اليابان التي تحتوي على أطفال دون سن 18 بلغ 9.91 مليون أسرة في العام الماضي، وهو أقل من 10 ملايين للمرة الأولى منذ بدء إحصاءات الحكومة في عام 1986.

وفقًا للمسح الشامل لظروف المعيشة لعام 2022 الصادر عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، يُقدر عدد الأسر التي تحتوي على طفل واحد على الأقل تحت سن 18 عامًا بـ 9.92 مليون أسرة. وهذه المرة الأولى التي تنخفض فيها هذه الأرقام دون 10 ملايين منذ عام 1986، عندما بدأ إعداد مثل هذه الإحصائيات لأول مرة. وتشكل هذه الأسر حوالي 18.3% من إجمالي الأسر، وهو أيضًا أول مرة تنخفض فيها النسبة دون 20%. تظهر هذه الإحصائيات بوضوح انخفاضًا غير قابل للتوقف في معدل الولادات في اليابان.

من بين الأسر التي تحتوي على أطفال دون سن 18 عامًا، تُعتبر الأسر ذات الطفل الواحد الأكثر شيوعًا، حيث تبلغ نسبتها 49.3٪، تليها الأسر بنسبة 38.0٪ تحتوي على طفلين ونسبة 12.7٪ تحتوي على ثلاثة أو أكثر من الأطفال. وتشير الاتجاهات على مر الزمن إلى انخفاض طفيف في عدد الأسر ذات الطفل الواحد وانخفاض كبير في الأسر ذات الطفلين والثلاثة أو أكثر.

تم تقديم المسح الشامل لظروف المعيشة من قبل وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في عام 1986 لتجميع البيانات الأساسية اللازمة للتخطيط والتصويب للسياسات الصحية والعمل. يُجرى هذا المسح الضخم كل ثلاث سنوات، مع إجراء مسوح مبسطة في الفترة الزمنية بين المسوح الكبيرة. تم إجراء المسح الكبير الثالث عشر في عام 2022.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)