تعرف على التاريخ المتوقع لخطة اليابان في التخلص من مياه محطة فوكوشيما النووية

بعد أن وافق تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التصريف المخطط للمياه المعالجة في البحر من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة لشركة تيبكو، من المتوقع أن يتم التصريف في وقت لاحق من هذا الصيف.

خلص تقرير قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في 4 يوليو/ تموز إلى أن التصريف المخطط للمياه المعالجة في البحر من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة لشركة تيبكو ”يتوافق مع معايير السلامة الدولية“. كما ذكر التقرير أن تأثير تصريف المياه على الناس والبيئة سيكون ”ضئيلاً“.

تتم تنقية المياه الملوثة بالإشعاع في محطة فوكوشيما دايتشي من خلال نظام المعالجة المتقدم لإزالة العناصر المشعة. ومع ذلك، لا يمكن إزالة التريتيوم، وهو لديه خواص مماثلة للهيدروجين، لذلك قامت شركة تبيكو للطاقة الكهربائية بتخزين المياه المعالجة في خزانات في المحطة. مع اقتراب الخزانات من سعتها القصوى في أبريل/ نيسان 2021، قررت الحكومة سياسة تصريف المياه في البحر. تتضمن الخطة تخفيف تركيز التريتيوم في المياه المعالجة إلى أقل من الـ 1/40، مما يلبي ويفي بالمعايير الوطنية، ثم تصريف هذه المياه على بعد حوالي كيلومتر واحد من الساحل قبالة محطة الطاقة النووية. سيقوم رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو باتخاذ قرار نهائي لاحقًا بشأن بدء التصريف الفعلي للمياه، والذي كان من المخطط له منذ فترة طويلة حوالي صيف هذا العام. ومع ذلك، هناك معارضة قوية ليس فقط من صناعة صيد الأسماك المحلية، بل أيضاً من الصين وهونغ كونغ وغيرها من دول آسيا.

الجدول الزمني للمياه المعالجة في محطة فوكوشيما دايئيتشي

فبراير/ شباط 2024 توقع وصول خزانات المياه المعالجة إلى طاقتها الاستيعابية. صيف 2023؟ بدء عملية التصريف المخطط لها. 7 يوليو/ تموز 2023 حكومة كوريا الجنوبية تعلن عن نتائج مراجعتها الخاصة فيما يتعلق بتصريف المياه المعالجة في البحر، قائلة ”إنها تلبي معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المعايير الدولية ومن المتوقع ألا يكون لهذا الإطلاق أي تأثير تقريبًا“. 4 يوليو/ تموز 2023 التقرير الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية يخلص إلى أن تصريف المياه ”يتسق مع معايير الأمان“. 28 يونيو/ حزيران 2023 شركة ”تيبكو“ تعلن عن اكتمال بناء مرافق تصريف المياه. هيئة الرقابة النووية تجري التفتيش على الموقع. 22 يونيو/ حزيران 2023 تعاونيات المصايد اليابانية تصدر قرارًا خاصًا يحث الحكومة بشدة على تحمل المسؤولية الكاملة والتعامل مع أي القضايا ذات الشأن. 23 مايو/ أيار 2023 فريق الخبراء الكوري الجنوبي يزور الموقع. أغسطس/ آب 2022 تيبكو تبدأ في بناء مرافق تصريف المياه بعد تلقي الموافقة من حكومة محافظة فوكوشيما وحكومات البلديات في أوكوما وفوتابا. يوليو/ تموز 2022 هيئة الرقابة النووية توافق على خطة تبيكو لتصريف المياه. سبتمبر/ أيلول 2021 الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدأ مراجعة قواعد السلامة والأمان. أغسطس/ آب 2021 شركة تبيكو تعلن أنها ستصرف المياه المعالجة على بعد كيلومتر واحد من الشاطئ. أبريل/ نيسان 2021 إدارة رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي تقرر تصريف المياه المعالجة في البحر. فبراير/ شباط 2020 اللجنة الفرعية الحكومية تنشر تقريرًا يحدد ”تصريف المياه الخاضع للرقابة في البحر“ و ”إطلاق البخار الخاضع للرقابة“ كخيارين قابلين للتطبيق. مايو/ أيار 2016 تقرير مجموعة خبراء وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة يشير إلى أن ”التخلص من المياه المعالجة في البحر يستغرق أقصر مدة ويتكبد أقل التكاليف“. أغسطس/ آب 2015 الحكومة اليابانية وشركة تبيكو تتعهدان لاتحاد محافظة فوكوشيما للجمعيات التعاونية لمصايد الأسماك بأنه ”لن يكون هناك التخلص دون فهم جميع الأطراف المعنية“. مارس/ آذار 2013 بدء العمليات التجريبية لنظام المعالجة المتقدمة لإزالة غالبية العناصر المشعة من مياه فوكوشيما الملوثة. 11 مارس/ آذار 2011 تسبب زلزال شرق اليابان الكبير وما تلاه من تسونامي في وقوع حادث نووي في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة التابعة لشركة تيبكو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في مقر مجلس الوزراء في 4 يوليو/ تموز 2023، يتلقى تقريرًا شاملاً من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن خطط تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية في البحر. © رويترز)