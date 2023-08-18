تعرف على التاريخ المتوقع لخطة اليابان في التخلص من مياه محطة فوكوشيما النووية

تعرف على التاريخ المتوقع لخطة اليابان في التخلص من مياه محطة فوكوشيما النوويةسياسة
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خلص تقرير قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في 4 يوليو/ تموز إلى أن التصريف المخطط للمياه المعالجة في البحر من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة لشركة تيبكو ”يتوافق مع معايير السلامة الدولية“. كما ذكر التقرير أن تأثير تصريف المياه على الناس والبيئة سيكون ”ضئيلاً“.
تتم تنقية المياه الملوثة بالإشعاع في محطة فوكوشيما دايتشي من خلال نظام المعالجة المتقدم لإزالة العناصر المشعة. ومع ذلك، لا يمكن إزالة التريتيوم، وهو لديه خواص مماثلة للهيدروجين، لذلك قامت شركة تبيكو للطاقة الكهربائية بتخزين المياه المعالجة في خزانات في المحطة. مع اقتراب الخزانات من سعتها القصوى في أبريل/ نيسان 2021، قررت الحكومة سياسة تصريف المياه في البحر. تتضمن الخطة تخفيف تركيز التريتيوم في المياه المعالجة إلى أقل من الـ 1/40، مما يلبي ويفي بالمعايير الوطنية، ثم تصريف هذه المياه على بعد حوالي كيلومتر واحد من الساحل قبالة محطة الطاقة النووية. سيقوم رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو باتخاذ قرار نهائي لاحقًا بشأن بدء التصريف الفعلي للمياه، والذي كان من المخطط له منذ فترة طويلة حوالي صيف هذا العام. ومع ذلك، هناك معارضة قوية ليس فقط من صناعة صيد الأسماك المحلية، بل أيضاً من الصين وهونغ كونغ وغيرها من دول آسيا.
الجدول الزمني للمياه المعالجة في محطة فوكوشيما دايئيتشي
|فبراير/ شباط 2024
|توقع وصول خزانات المياه المعالجة إلى طاقتها الاستيعابية.
|صيف 2023؟
|بدء عملية التصريف المخطط لها.
|7 يوليو/ تموز 2023
|حكومة كوريا الجنوبية تعلن عن نتائج مراجعتها الخاصة فيما يتعلق بتصريف المياه المعالجة في البحر، قائلة ”إنها تلبي معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المعايير الدولية ومن المتوقع ألا يكون لهذا الإطلاق أي تأثير تقريبًا“.
|4 يوليو/ تموز 2023
|التقرير الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية يخلص إلى أن تصريف المياه ”يتسق مع معايير الأمان“.
|28 يونيو/ حزيران 2023
|شركة ”تيبكو“ تعلن عن اكتمال بناء مرافق تصريف المياه. هيئة الرقابة النووية تجري التفتيش على الموقع.
|22 يونيو/ حزيران 2023
|تعاونيات المصايد اليابانية تصدر قرارًا خاصًا يحث الحكومة بشدة على تحمل المسؤولية الكاملة والتعامل مع أي القضايا ذات الشأن.
|23 مايو/ أيار 2023
|فريق الخبراء الكوري الجنوبي يزور الموقع.
|أغسطس/ آب 2022
|تيبكو تبدأ في بناء مرافق تصريف المياه بعد تلقي الموافقة من حكومة محافظة فوكوشيما وحكومات البلديات في أوكوما وفوتابا.
|يوليو/ تموز 2022
|هيئة الرقابة النووية توافق على خطة تبيكو لتصريف المياه.
|سبتمبر/ أيلول 2021
|الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدأ مراجعة قواعد السلامة والأمان.
|أغسطس/ آب 2021
|شركة تبيكو تعلن أنها ستصرف المياه المعالجة على بعد كيلومتر واحد من الشاطئ.
|أبريل/ نيسان 2021
|إدارة رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي تقرر تصريف المياه المعالجة في البحر.
|فبراير/ شباط 2020
|اللجنة الفرعية الحكومية تنشر تقريرًا يحدد ”تصريف المياه الخاضع للرقابة في البحر“ و ”إطلاق البخار الخاضع للرقابة“ كخيارين قابلين للتطبيق.
|مايو/ أيار 2016
|تقرير مجموعة خبراء وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة يشير إلى أن ”التخلص من المياه المعالجة في البحر يستغرق أقصر مدة ويتكبد أقل التكاليف“.
|أغسطس/ آب 2015
|الحكومة اليابانية وشركة تبيكو تتعهدان لاتحاد محافظة فوكوشيما للجمعيات التعاونية لمصايد الأسماك بأنه ”لن يكون هناك التخلص دون فهم جميع الأطراف المعنية“.
|مارس/ آذار 2013
|بدء العمليات التجريبية لنظام المعالجة المتقدمة لإزالة غالبية العناصر المشعة من مياه فوكوشيما الملوثة.
|11 مارس/ آذار 2011
|تسبب زلزال شرق اليابان الكبير وما تلاه من تسونامي في وقوع حادث نووي في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة التابعة لشركة تيبكو.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في مقر مجلس الوزراء في 4 يوليو/ تموز 2023، يتلقى تقريرًا شاملاً من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن خطط تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية في البحر. © رويترز)