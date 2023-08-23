شيخوخة متسارعة... عجائز يرعون عجائز في اليابان!

في 63.5٪ من الأسر اليابانية حيث يتلقى كبار السن 65 عامًا أو أكثر الرعاية، يكون مقدم الرعاية أيضًا من كبار السن.

في 63.5% من الأسر في اليابان حيث يتلقى شخص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر رعاية، يكون مقدم الرعاية أيضًا كبيرًا في السن، حيث يبلغ على الأقل 65 عامًا. هذا هو ما توصلت إليه الدراسة الشاملة لظروف المعيشة التي أجرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تكون كل من المستقبل ومقدم الرعاية في سن 75 عامًا أو أكثر في 35.7% من الأسر، مما يشكل أعلى نسبة في السجلات.

سيكون جميع جيل الأطفال المولين في عصر طفرة المواليد (الذين ولدوا في الفترة من 1947 إلى 1949) في اليابان في سن 75 عامًا أو أكثر بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مقدمي الرعاية كبار السن نظرًا للنقص العام في وجود من يقدم الرعاية في ظل تراجع معدل المواليد وشيخوخة السكان في اليابان.

في اليابان، تضم 27.5 مليون منزل شخصًا كبيرًا في السن يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر، مما يشكل الغالبية في إجمالي عدد الأسر البالغ 54.3 مليون منزل. عند النظر في تغيرات الأسر منذ عام 1986، عندما أجري المسح الشامل لظروف المعيشة لأول مرة، يظهر أن الارتفاع العام في عدد الأسر يعزى جزئيًا إلى زيادة عدد الأسر المتكونة من كبار السن الواحد أو زوجين من كبار السن.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)