تعرف على قاموس مفردات السوشي

كما أن عالم السوشي فريد بنكهاته، هو أيضا غني بمفرداته، حيث هناك الكثير من الكلمات ذات الاستخدام الحصري بالسوشي والتي لا تُستخدم بنفس طريقة استخدامها في اللغة اليابانية العادية. ونستعرض في هذا المقال بعض المصطلحات الخاصة المتعلقة بهذا الطعام الياباني الشهير.

نستهل المقال بإلقاء نظرة على بعض الكلمات المرتبطة بالمكونات الرئيسية للسوشي وكيفية حساب عدد القطع.

نيتا (تاني)

تُعرف المكونات البحرية التي توضع فوق أرز السوشي باسم نيتا. وتأتي الكلمة من عكس مقطعي كلمة ”تاني (تا + ني)“ والتي تعني حرفيا ”بذور“، ويمكن أيضا استخدامها للتعبير عن الطبقة العليا من السوشي التي تضم العناصر الضرورية المكونة لقطعة السوشي. في الأصل كانت كلمة نيتا تستخدم ككلمة رمزية لكلمة تاني، لكن هذا الاستخدام للكلمة أصبح شائعا بين عامة الناس فيما بعد.



نيتا (الطبقة العليا في طبق السوشي).

شاري

يُعرف أرز السوشي المضاف إليه خل باسم شاري. ويعود أصل هذه الكلمة إلى مصطلح بوذي يشير إلى شظايا العظام المتبقية بعد حرق جثمان بوذا، والتي يُقال إنها تشبه حبات الأرز. وهناك مصطلح غينشاري ويعني حرفيا ”أرز السوشي الفضي“ في إشارة إلى الأرز الأبيض.



أرز سوشي ”شاري“.

كان

تستخدم هذه الكلمة لعد قطع السوشي. إلا أن معناها من الممكن أن يختلف حسب المنطقة والمطعم، فكلمة إيكّان (قطعة واحدة) ممكن أن تستخدم في عد قطعة واحدة من السوشي أو طبق يحوي قطعتي سوشي.

وسنذكر فيما يلي بعض نيتا الموجودة في مطاعم السوشي.

تورو

عبارة عن قطع من بطن سمكة التونة. يأتي اسم هذا الجزء من كلمة ”توروتّو“ والتي تصف قواما لزجا بسبب احتوائه على الدهون ما يجعله طريا يذوب في الفم عند تناوله.



قطعتا تونا غنيتان بالدهون ”تورو“.

تيكّا

هو اسم آخر لأكامي والذي يعني لحما أحمر قليل الدهون من أسماك التونا. تتكون كلمة تيكّا من حرفي الحديد والنار (鉄 火)، ما يعطي صورة عن معدن متوهج. تيكّاماكي هو نوع من لفائف السوشي محشوة بلحم أسماك تونا قليل الدهون ”أكامي“. وهناك أيضا تيكادون وهو عبارة عن شرائح تونا تُقدم فوق أرز السوشي في سلطانية أرز ”دونبوري“.



تيكّاماكي وهي لفائف سوشي محشوة بقطع من أسماك التونا.

زوكي

تأتي هذه الكلمة من الفعل ”تسوكيرو“، ويعني منقوعا بالخل أو مخللا. حيث يتم تخليل أسماك مثل تونا وبونيتو بخليط من صلصة الصويا وساكي وميرين. فمثلا أكاميزوكي هي تونا قليلة الدهن مخللة.



أكاميزوكي تونا قليلة الدهن مخللة.

غونكانماكي

هو نوع من لفائف السوشي حيث يلف ”نوري (أعشاب بحرية مجففة)“ حول قطعة من الأرز مخلوط بالخل ثم يتم وضع أنواع مختلفة من الطبقة العليا فوقها ”نيتا“ والتي قد تفقد شكلها إذا وضعت على الأرز وحده دون نوري، مثل ”إيكورا (بطارخ السلمون)“ أو ”أوني (قنفذ البحر)“ أو ”كوباشيرا (نوع من المحار المروحي). ويأتي هذا الاسم من الشبه مع ”غونكان (سفينة حربية)“.



غونكانماكي مع طبقة علوية من ”إيكورا (بطارخ السلمون)“ على اليسار و ”أوني (قنفذ البحر)“ على اليمين.

إنغاوا

هي العضلة الموجودة في قاعدة زعانف السمك المفلطح. وتأتي تسميتها من تشابه الخطوط المتعرجة في الزعنفة مع ”إنغاوا (الشرفات الأرضية حول الجزء الخارجي من المنازل اليابانية)“.



زعنفة إنغاوا من السمك المفلطح.

غيسو

تشير هذه الكلمة إلى أرجل الحبار وهي تنحدر من أصول معقدة للغاية. تقول إحدى النظريات إنه كان هناك موظفون مسؤولون عن جمع أحذية الناس ”غيسوكو“ قبل دخولهم إلى قاعات ومسارح الترفيه، ويعطونهم بطاقات ليتمكنوا من استردادها لاحقا. وكان هؤلاء الموظفون يجمعون تلك البطاقات معا في سلسلة مكونة من 10 بطاقات، ولذلك استخدمت كلمة غيسو لوصف أرجل الحبار (المكونة من 10 أرجل)، ولكن لا تستخدم لوصف أرجل الأخطبوط لأنه ذو 8 أرجل.



غيسو (أرجل الحبار).

هيكاريمونو

هيكاريمونو تعني حرفيا ”الأشياء اللامعة“، وهي تشير إلى الأسماك ذات الظهر الأزرق والبطن الفضية اللامعة. ومن ضمنها أسماك أجي (الإسقمري) وإيواشي (السردين) وكيسو (الغارّة) وكوهادا (قوانص شابل) وسابا (إسقمري الحصان) وسايوري (سمك أبو منقار الياباني) وسانما (صوري المحيط الهادئ).



سابا أوشيزوشي (السوشي المضغوط) المصنوع من طبقة من قطع سمك إسقمري مخللة وطبقة من أرز السوشي.

شينكو

هو اسم سمك ”كوهادا (قوانص شابل)“ عندما تكون صغيرة في السن. وعندما تكبر قليلا تعرف باسم ”كونوشيرو“ ثم تسمى ”كوهادا“ عندما يكتمل نموها.



شينكو قوانص شابل الصغيرة في السن.

غيوكو

يمكن قراءة حرف الكانجي 玉 ”تاما“، أما في هذه الحالة فيقرأ ”غيوكو“ ويعني بيض ”تاماغو“ لأن الطبقة العليا من غيوكو مصنوعة من قطعة من البيض المقلي ”تاماغوياكي“.



قطعة من البيض المقلي ”تاماغوياكي“.

كابّا

يُعرف الخيار باسم كابّا، والذي سمي على اسم أحد أشباح يوكاي اليابانية يحمل نفس الاسم ويقال إنه يحب الخيار. يبدو المقطع العرضي للخيار أيضا مشابها للطبق الدائري الموجود أعلى رأس شبح كابّا. كابّاماكي هي عبارة عن لفافة سوشي رفيعة محشوة بالخيار.



كابّاماكي (لفائف الخيار).

وفيما يلي نستعرض بعض الكلمات المرتبطة بتقديم السوشي.

غيتا

لوح خشبي يستخدم لتقديم السوشي يشبه أحذية غيتا التقليدية أو القبقاب الخشبي.



لوح غيتا عليه قطع سوشي.

غاري

غالبا ما يقدم إلى جانب السوشي، وهو عبارة عن شرائح رقيقة من الزنجبيل المخلل في خل حلو. يأتي الاسم من كلمة غاريغاري وهو صوت القرمشة الذي يصدر عند تناوله. ويقال إن غاري مطهر للفم ويعتقد أنه يساعد في قتل البكتيريا التي قد توجد في الأسماك النيئة.



غاري (زنجبيل مخلل).

ناميدا

عبارة عن ”واسابي“ وهو مشتق من كلمة ”دموع“ في اللغة اليابانية. وإذا تم وضع الكثير من ناميدا على السوشي أو كانت نكهته قوية جدا، فسوف يتسبب في نزول دموع الزبائن.



واسابي.

موراساكي

تعني هذه الكلمة حرفيا ”بنفسجي“، ولكنها تستخدم للإشارة إلى صلصة الصويا. ونظرا لأن صلصة الصويا ذات لون بني محمر، يشير البعض إلى أن استخدام موراساكي لهذه الصلصة مرتبط بمعاني قديمة مختلفة للكلمات المخصصة للألوان.

أوتيشو

هو طبق صغير يستخدم لوضع صلصة الصويا فيه. حرفا الكانجي في ”أوتيشو“ هما (お 手 塩) ويعنيان اليد والملح، في إشارة إلى طبق الملح الصغير الذي يوضع عادة على المائدة عند تناول الطعام.



أوتيشو هو طبق صغير تُسكب فيه صلصة الصويا.

ياما

تستخدم كلمة ياما والتي تعني ”التلال“ أو ”الجبال“ بطريقتين مختلفتين عند الحديث عن السوشي.

أحد المعاني هو ساسا (أوراق الخيزران)، والتي تنمو عادة في المرتفعات وتستخدم أحيانا للزينة عند تقديم السوشي. كما يمكن وضعها تحت قطع السوشي أو تقطيعها بشكل مزخرف لإضفاء منظر فاخر على الطبق عند تقديمه.

وتُستخدم الكلمة أيضا للدلالة على نفاد نيتا (الطبقة العليا) من المطعم، تماما كما هو الحال على الجبال التي لا تحوي مأكولات بحرية.



ساسا (أوراق الخيزران) المستخدمة للزينة.

وبمجرد الانتهاء من تناول السوشي، يحين وقت الدفع وتناول آخر كوب من الشاي الأخضر.

أوأيسو

تستخدم هذه الكلمة عند طلب الفاتورة بعد الانتهاء من تناول السوشي. ويمكن للمرء أيضا أن يقول أوكايكي أو أوكانجو. تأتي كلمة أوأيسو من عبارة كان يستخدمها في الأصل أصحاب المتاجر. فعندما يحين دفع الحساب، كانوا يقولون لزبائنهم ”أيسو غا ناكوتي موشيواكي أريماسين“ في اعتذار عن الخدمة التي قد لا ترقى إلى المستوى المطلوب. وتعني العبارة حرفيا ”نأسف جدا سوء الخدمة“ وبمعنى آخر، نأسف لقلة الود ”أيسو“.

أغاري

يشير هذا المصطلح ببساطة إلى الشاي الأخضر أو ”أوتشا“ الذي يشرب بعد الانتهاء من تناول السوشي. كان يُطلق على هذا الشاي في الماضي ”أغاريبانا (الزهرة الأخيرة)“، وكان يقدم في أماكن الترفيه والمطاعم في مناطق هاناماتشي (غييشا)، وتم اختصار الكلمة فيما بعد إلى ”أغاري“. إن عبارة ”أوتشا أو هيكو (يطحن الشاي)“ هي أيضا عبارة مجازية تعني أنه ليس لديك ما تفعله، أما في حالة الغييشا والمحظيات فإنها تعني عدم وجود زبائن. ومن أجل تجنب الإيحاء بهذه الكلمات سيئة الحظ عند استخدام كلمة أوتشا، بدأت تلك المحظيات باستخدام عبارة تبجيلية ”كياكو غا أغاري (سينهض الزبون ويغادر)“، وكن يشرن إلى هذا الشاي باسم ”أغاريبانا“. كما تشير كلمة أغاري أيضا إلى ”الشيء الأخير“ مثل آخر مربع في اللعبة اللوحية ”سوغوروكو“.



أغاري وهو آخر كوب شاي أخضر يشرب قبل المغادرة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. جميع الصور: © بيكستا)