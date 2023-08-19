وصول المساهمين الأفراد في البورصة اليابانية لرقم قياسي جديد

وصل عدد المساهمين الأفراد في اليابان إلى مستوى قياسي بلغ 69.8 مليون في مارس/ آذار 2023.

أظهر استطلاع أجرته مجموعة بورصة اليابان حول ملكية الأسهم في السنة المالية 2022 أن عدد المساهمين الأفراد وصل إلى رقم قياسي بلغ 69.8 مليون مساهم حتى نهاية مارس/ آذار 2023، بزيادة قدرها 5.2 مليون عن العام السابق.

زاد إجمالي عدد المساهمين الأفراد للسنة التاسعة على التوالي. تأتي هذه المشاركة النشطة في السوق من قبل الأفراد في ظل ارتفاع أسعار الأسهم اليابانية.

يغطي الاستطلاع 3927 شركة مدرجة على أربع بورصات في اليابان. وفي هذا الاستطلاع، يتم حساب إجمالي المساهمين الأفراد عن طريق جمع عدد المساهمين من جميع البورصات الأربع. أو بعبارة أخرى، إذا كان المساهم الفردي يمتلك أسهمًا في 10 شركات مختلفة، فسيتم احتسابه كـ 10 مساهمين أفراد.

في السنة المالية 2022، بلغ انخفاض عدد المساهمين الأفراد نتيجة لانسحاب الشركات 490,000 مساهم، بينما بلغ عدد المساهمين الأفراد الذين زادوا من الشركات المدرجة حديثًا والشركات التي نفذت تقسيمًا للأسهم 540,000 و750,000 على التوالي، وكان هناك زيادة بلغت 4.4 مليون مساهم في الشركات الأخرى.

إجمالي عدد المساهمين زاد بنسبة 5.23 مليون مقارنة بالسنة السابقة ليصل إلى 71.4 مليون مساهم. المساهمون الأفراد شكلوا 97.8٪ من هذا الإجمالي، بينما تألف الباقي من الشركات المؤسسية (1.2٪) والشركات الأجنبية (0.8٪) وشركات الأوراق المالية (0.1٪). لقد استمر عدد المساهمين الأفراد في الزيادة بمعدل سنوي يتراوح بين 5 إلى 8٪ بعد تجاوز علامة 50 مليون في السنة المالية 2017.

بحسب نوع المساهمين، يمتلك الأفراد أو الكيانات غير المؤسسية مبلغ 131.2 تريليون ين من الأسهم، وهو زيادة بنسبة أكثر من 10 تريليون ين عن العام السابق، بينما كانت الشركات الأجنبية تمتلك 224.2 تريليون ين، والمؤسسات المالية (بما في ذلك البنوك الاستثمارية وشركات التأمين على الحياة) تمتلك 219.9 تريليون ين، والشركات التجارية تمتلك 145.6 تريليون ين. حصة الأسهم التي تمتلكها الأفراد أو الكيانات غير المؤسسية تشكل 17.6٪ من إجمالي الأسهم، مما يمثل زيادة بنسبة نقطة واحدة مقارنة بالعام السابق، في حين زادت الأسهم التي تمتلكها الشركات الأجنبية للسنة الثالثة على التوالي، وتجاوزت 30٪ من الإجمالي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان بورصة الأوراق المالية في طوكيو، مايو/ أيار 2023 © جيجي برس)