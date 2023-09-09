ارتفاع أسعار الكهرباء يدفع المنشآت الترفيهية لزيادة رسومها

بعد التخلص من قيود جائحة كورونا، أصبح بالإمكان قضاء العطلة الصيفية بُحرّية لأول مرة منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من أن الأطفال يتطلعون للذهاب إلى المتاحف المائية أو مدن الملاهي إلا أن زيادة أسعار التذاكر في تلك المنشآت تضغط بشدة على محفظة الأبوين.

تشهد اليابان تزايدا سريعا في الطلب على السفر والترفيه، حيث يشعر الناس بالارتياح بعد الخروج من حالة الانغلاق التي كانت مفروضة لمواجهة جائحة فيروس كورونا. وفي ظل هذه الظروف، ترتفع الأسعار في المرافق الترفيهية.

حيث تظهر دراسة أجرتها ”تيكوكو داتا بانك“ أنه من بين 190 منشأة ترفيهية كبرى (متنزهات ألعاب ومدن ملاهي ومتاحف مائية وحدائق حيوانات) في اليابان، أعلنت 84 منشأة (أو 44% من إجمالي عددها) أنها سترفع أسعار التذاكر مثل رسوم الدخول بعد عام 2022. ومن بين تلك المنشآت، سترفع 61 منشأة (32% من الإجمالي) أسعارها خلال عام 2023. ولكن بعض المرافق ستبقي الأسعار كما هي ولكنها زادت رسوم مواقف السيارات وأسعار خدمات الطعام والشراب فيها.

وبلغ متوسط ​​الأسعار (رسوم الدخول) لجميع المرافق الترفيهية 1612 ينا في عام 2023، بزيادة قدرها 4.7% مقارنة بالعام السابق. وبالنسبة لمتنزهات الألعاب، هناك توجه بين الشركات الكبرى لإدخال ”نظام الأسعار المتغيرة“ كأن يكون الفرق في قيمة الرسوم بين موسم الذروة والمواسم الهادئة 1000 ين أو أكثر، وأن تزداد الأسعار وخاصة لبطاقات ”المرور غير المحدود“ التي تسمح للزوار بالبقاء طوال اليوم. وقد ارتفع سعر مثل هذه التذاكر 206 ينات مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 4213 ينا، ما يعد زيادة كبيرة في الأسعار مقارنة بالمرافق الأخرى.

يستهلك تشغيل الألعاب في متنزهات الألعاب والمضخات ومعدات تكييف الهواء اللازمة لتربية الحيوانات في المتاحف المائية وحدائق الحيوانات كميات كبيرة من الطاقة، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى له تأثير كبير على التشغيل التجاري لهذه المنشآت. ومن بين المنشآت التسع والثلاثين التي بررت سبب رفعها للأسعار في عام 2023، أشارت 27 منشأة إلى ”ارتفاع قيمة فواتير الطاقة“.

تغير أسعار الرسوم حسب الفئة

عام 2022 عام 2023 متوسط المنشآت الترفيهية 1540 1612 متنزهات الألعاب رسم الدخول 1197 1267 بطاقة المرور غير المحدود 4007 4213 مدن الملاهي 2248 2318 متاحف مائية 1879 1958 حدائق حيوانات 1285 1365

المصدر: من إعداد Nippon.com بناء على بيانات ”تيكوكو داتا بانك“.

المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. صورة العنوان: © بيكستا)