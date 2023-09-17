ازدياد ازدحام قطارات اليابان في السنة المالية 2022

زاد عدد الركاب الذين استقلوا القطارات في اليابان في السنة المالية 2022، على الرغم من أن الازدحام لا يزال أقل من مستواه ما قبل جائحة كورونا.

أظهر تقرير لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة صدر مؤخرا أن معدلات الازدحام في السكك الحديدية في مناطق الميتروبوليتان الحضرية الكبرى الثلاث في اليابان زادت بنسبة 5 إلى 15 نقطة مئوية في السنة المالية 2022. ولكن التنقل في ساعات الذروة كان مقبولا أكثر مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19 عندما كانت القطارات أكثر ازدحاما بكثير.

فقد وجد تقرير الوزارة أن متوسط معدل الازدحام في ساعات الذروة الصباحية في المناطق الحضرية الثلاث كان 123% (بزيادة 15 نقطة على أساس سنوي) في طوكيو و109% (بزيادة 5 نقاط) في أوساكا و118% (زيادة 8 نقاط) في ناغويا. وهذه هي أول زيادة كبيرة منذ 3 سنوات، بعد انخفاض كبير في السنة المالية 2020 بسبب الجائحة وبقاء الوضع بشكل أساسي دون تغيير في السنة المالية 2021.

ويوضح الرسم البياني أدناه التغيرات في معدل الازدحام والقدرة الاستيعابية لقطارات تعمل على 31 خطا رئيسيا في منطقة العاصمة طوكيو. يذكر أن القدرة الاستيعابية للقطارات لم تكن قادرة على مواكبة الزيادة في عدد الركاب حتى عام 2000 تقريبا حيث كان معدل الازدحام يتراوح بين 180% و200%. وكان المعدل في السنوات التي سبقت الجائحة يتقلب حول مستوى 160%.

إن معدل الازدحام بنسبة 120% يعني أن الزيادة عن الحد الأقصى للقدرة الاستيعابية هي 20% (يكون الركاب في هذا الوضع قادرين على الجلوس أو الإمساك بالحزام أو الأعمدة بالقرب من باب القطار)، لذلك لا يوجد تقريبا أي اتصال جسدي مباشر مع الركاب الآخرين.

يوضح الجدول أدناه خطوط القطارات الأكثر ازدحاما في السنة المالية 2019 في المناطق الحضرية الثلاث خلال ساعات الذروة الصباحية ومعدلات الازدحام للسنتين الماليتين 2019 و2022.

التغييرات في معدل ازدحام القطارات في ساعة الذروة في المناطق الحضرية الرئيسية الثلاث في اليابان:

منطقة طوكيو

السنة المالية 2019 السنة المالية2022 كيبا إلى مونزين-ناكاتشو (خط توزاي) 199 138 موساشي-كوسوغي إلى نيشي-أوي (خط يوكوسوكا لشركة JR) 195 124 كينشيتشو إلى ريوغوكو (خط سوبو لشركة JR) 194 127 إيكيجيري-أوهاشي إلى شيبويا (خط دينئنتوشي) 183 125 شيمو-أوتشيأي إلى تاكادانوبابا (خط سيئيبو-شينجوكو) 164 123

منطقة أوساكا

السنة المالية 2019 السنة المالية2022 كانزاكيغاوا إلى جوسو (خط هانكيو-كوبي) 149 134 أوميدا إلى يودوياباشي (خط ميدوسوجي) 148 123 ميكوني إلى جوسو (خط هانكيو تاكارازوكا) 146 118

منطقة ناغويا

السنة المالية 2019 السنة المالية2022 جينغو-ماي كاناياما (خط مييتيتسو) 149 132 ساكو إلى مييتيتسو-ناغويا 147 130

من إعداد Nippon.com بناء على بيانات من وزارة الأراضي، والبنية التحتية، والنقل، والسياحة.

وصلت معدلات الازدحام في منطقة العاصمة طوكيو قبل الجائحة إلى 200% (وهو المستوى الذي يوجد فيه اتصال جسدي كبير، ولا يمكن للشخص سوى قراءة مجلة)، ولكن كانت معدلات الازدحام في السنة المالية 2022 أقل بكثير في كل خطوط القطارات تقريبا.

ووفقا للبيانات المتاحة للجمهور، كان خط القطار الأكثر ازدحاما في السنة المالية هو خط نيبّوري-تونيري بين محطتي أكادو-شوغاكّوماي ونيشي-نيبّوري، حيث بلغ معدل الازدحام 155%، جاء بعده خط نيشيتيتسو كايزوكا بين محطتي ناجيما وكايزوكا بنسبة 154%، ثم خط سايكيو التابع لشركة JR بين محطتي إيتاباشي وإيكيبوكورو بنسبة 149%. وتظل معدلات الازدحام مرتفعة في بعض خطوط القطارات بسبب الصعوبات التي تكتنف عملية زيادة القدرة الاستيعابية جراء قيود تتعلق بالمنشآت أو عوامل أخرى.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)