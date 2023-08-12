واحدة من كل أربع شركات يابانية مدرجة ترفع متوسط الرواتب السنوية بمقدار 300 ألف ين في عام 2022

يدفع التضخم حركة بين الشركات لزيادة الأجور لتأمين العمال. في السنة المالية 2022، رفعت واحدة من كل أربع شركات مدرجة في اليابان الرواتب السنوية بأكثر من 300 ألف ين.

ارتفع متوسط الراتب السنوي لدى 3800 شركة مدرجة في اليابان في السنة المالية 2022 (أبريل/ نيسان 2022 – مارس/ آذار 2023) بنسبة سنوية قدرها 140,000 ين، أو 2.2%، إلى 6.4 مليون ين. وهذا كان أعلى بمقدار نحو 2 مليون ين من متوسط الراتب السنوي العام في اليابان، والذي يبلغ 4,430,000 ين. كان كل من متوسط الراتب في الشركات المدرجة ومعدل الزيادة هما الأعلى على الإطلاق خلال العشرين سنة الماضية. وكان المعدل المتوسط هو 6.1 مليون ين، وهذه هي المرة الأولى التي تجاوز فيها حاجز 6 مليون ين.

ارتفع متوسط رواتب الشركات المدرجة بنسبة 68.9٪ عن العام السابق، مما يشير إلى انتشار الزخم لزيادة الرواتب بشكل مطرد. زادت واحدة من كل أربع شركات مدرجة (25.3٪) رواتبها بمقدار 300.000 ين أو أكثر، ورفعت النصف (52.1٪) الرواتب بأكثر من 100.000 ين. يُعتقد أن الدافع وراء زيادة الأجور بسبب ارتفاع الأسعار ونقص العمالة وراء هذا الارتفاع الحاد من السنة المالية 2022 فصاعدًا.

النطاق الأكثر شيوعًا لمتوسط الرواتب بنسبة 27.7٪ (1059 شركة)، كان 5 ملايين ين حتى 6 ملايين ين، يليه 24.5٪ في نطاق 6 ملايين ين إلى 7 ملايين ين، و19.4٪ يدفع ما بين 4 ملايين و5 ملايين. كان هناك رقم قياسي لمدة 20 عامًا وهو 134 شركة دفعت متوسط رواتب أكثر من 10 ملايين ين. وشمل ذلك شركات التجارة العامة ووسطاء الاندماج والاستحواذ وشركات الإعلام ووكلاء العقارات. كانت الرواتب في حوالي 90٪ من جميع الشركات المدرجة أعلى من المتوسط الوطني.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)