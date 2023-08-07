انخفاض أعداد سكان كل محافظات اليابان الـ 47 في 2022

انخفاض أعداد سكان كل محافظات اليابان الـ 47 في 2022مجتمع
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وفقًا لمسح تعدادي نُشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بناءً على بيانات التسجيل السكاني، بلغ عدد سكان اليابان 125،416،877 نسمة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، مما يُمثل انخفاضًا بنسبة 0.41% مقارنةً بالعام السابق.
وبلغ عدد المواطنين اليابانيين 122،423،038 نسمة، بانخفاض قدره 800،523 شخص أو 0.65% مقارنةً بالعام السابق. وهذا أكبر بكثير من انخفاض العام السابق بمقدار 619،000 شخص في عام 2021، مما يُظهر تسارع تراجع السكان. ومنذ عام 2009، يتراجع عدد المواطنين اليابانيين لمدة 14 عامًا متتالية. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد السكان عامًا بعد عام في كل محافظة للمرة الأولى في تاريخ المسح الذي أُجري لأول مرة في عام 1972. وبلغ عدد اليابانيين الذين ولدوا في عام 2022، 771،801 نسمة، مما يشكل أدنى مستوى قياسي للعام السابع على التوالي. وزاد الانخفاض الطبيعي في السكان، الذي يُحسب عن طريق طرح عدد الولادات من عدد الوفيات، إلى 793،324 نسمة.
في الوقت نفسه، بلغ عدد المقيمين غير اليابانيين 2،993،839 نسمة، ما يُمثل زيادة بنسبة 10.70% مقارنةً بالعام السابق، وذلك نتيجة عوامل تشمل تخفيف قيود الدخول التي كانت سارية خلال جائحة كورونا. وارتفع عدد الأجانب في كل محافظة في اليابان، مما يُمثل أعلى إجمالي منذ تجميع الإحصائيات لأول مرة في عام 2013.
طوكيو كانت المحافظة التي تضم أكبر عدد من السكان في اليابان بلغ عدد سكانها 13،841،665 نسمة، تليها كاناغاوا بـ 9،212،003 نسمة، ثم أوساكا بـ 8،784،421 نسمة. أما المحافظة الأقل سكانًا فكانت توتوري بـ 546،558 نسمة، أو ما يعادل 1/25 من عدد سكان طوكيو.
بلغ إجمالي عدد السكان في ثلاث مناطق حضرية رئيسية مركزها طوكيو وأوساكا وناغويا، بما في ذلك الأجانب، 66،083،144 نسمة، وهو ينخفض للعام الثالث على التوالي، ولكنه لا يزال يمثل 52.7% من إجمالي السكان. ويكثر تركيز المقيمين الأجانب في المناطق الحضرية بشكل أكبر، حيث يعيش 52.6% من إجمالي السكان في محافظات طوكيو وأيتشي وأوساكا وكاناغاوا وسايتاما.
كانت طوكيو هي المحافظة الوحيدة التي شهدت زيادة في عدد السكان في عام 2022 بفضل زيادة عدد المقيمين غير اليابانيين بمقدار 63،231 نسمة التي تفوقت على انخفاض عدد المواطنين اليابانيين بمقدار 16،499 نسمة.
المحافظات ذات أعلى وأدنى عدد من السكان (جميع السكان)
|طوكيو
|13،841،665
|توتوري
|546،558
|كاناغاوا
|9،212،003
|شيماني
|658،809
|أوساكا
|8،784،421
|كوتشي
|684،964
|أيتشي
|7،512،703
|توكوشيما
|718،879
|سايتاما
|7،381،035
|فوكوي
|759،777
|تشيبا
|6،310،075
|ساغا
|806،877
|هيوغو
|5،459،867
|ياماناشي
|812،615
|هوكايدو
|5،139،913
|واكاياما
|924،469
|فوكوؤكا
|5،104،921
|أكيتا
|941،021
|شيزوؤكا
|3،633،773
|كاغاوا
|956،787
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
المحافظات ذات أعلى وأدنى عدد من السكان (غير اليابانيين)
|طوكيو
|581،112
|أكيتا
|4،512
|أيتشي
|278،116
|توتوري
|4،971
|أوساكا
|267،918
|كوتشي
|5،195
|كاناغاوا
|239،301
|أوموري
|6،575
|سايتاما
|208،334
|توكوشيما
|6،894
|تشيبا
|178،370
|ساغا
|7،785
|هيوغو
|120،965
|واكاياما
|7،872
|شيزوؤكا
|103،026
|ياماغاتا
|7،952
|فوكوؤكا
|88،051
|ميازاكي
|8،159
|إيباراكي
|79،570
|إيواتي
|8،231
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
(النص الأضلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)
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