انخفاض أعداد سكان كل محافظات اليابان الـ 47 في 2022

انخفض عدد المواطنين اليابانيين وازداد عدد المقيمين الأجانب في جميع محافظات اليابان في عام 2022.

وفقًا لمسح تعدادي نُشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بناءً على بيانات التسجيل السكاني، بلغ عدد سكان اليابان 125،416،877 نسمة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، مما يُمثل انخفاضًا بنسبة 0.41% مقارنةً بالعام السابق.

وبلغ عدد المواطنين اليابانيين 122،423،038 نسمة، بانخفاض قدره 800،523 شخص أو 0.65% مقارنةً بالعام السابق. وهذا أكبر بكثير من انخفاض العام السابق بمقدار 619،000 شخص في عام 2021، مما يُظهر تسارع تراجع السكان. ومنذ عام 2009، يتراجع عدد المواطنين اليابانيين لمدة 14 عامًا متتالية. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد السكان عامًا بعد عام في كل محافظة للمرة الأولى في تاريخ المسح الذي أُجري لأول مرة في عام 1972. وبلغ عدد اليابانيين الذين ولدوا في عام 2022، 771،801 نسمة، مما يشكل أدنى مستوى قياسي للعام السابع على التوالي. وزاد الانخفاض الطبيعي في السكان، الذي يُحسب عن طريق طرح عدد الولادات من عدد الوفيات، إلى 793،324 نسمة.

في الوقت نفسه، بلغ عدد المقيمين غير اليابانيين 2،993،839 نسمة، ما يُمثل زيادة بنسبة 10.70% مقارنةً بالعام السابق، وذلك نتيجة عوامل تشمل تخفيف قيود الدخول التي كانت سارية خلال جائحة كورونا. وارتفع عدد الأجانب في كل محافظة في اليابان، مما يُمثل أعلى إجمالي منذ تجميع الإحصائيات لأول مرة في عام 2013.

طوكيو كانت المحافظة التي تضم أكبر عدد من السكان في اليابان بلغ عدد سكانها 13،841،665 نسمة، تليها كاناغاوا بـ 9،212،003 نسمة، ثم أوساكا بـ 8،784،421 نسمة. أما المحافظة الأقل سكانًا فكانت توتوري بـ 546،558 نسمة، أو ما يعادل 1/25 من عدد سكان طوكيو.

بلغ إجمالي عدد السكان في ثلاث مناطق حضرية رئيسية مركزها طوكيو وأوساكا وناغويا، بما في ذلك الأجانب، 66،083،144 نسمة، وهو ينخفض للعام الثالث على التوالي، ولكنه لا يزال يمثل 52.7% من إجمالي السكان. ويكثر تركيز المقيمين الأجانب في المناطق الحضرية بشكل أكبر، حيث يعيش 52.6% من إجمالي السكان في محافظات طوكيو وأيتشي وأوساكا وكاناغاوا وسايتاما.

كانت طوكيو هي المحافظة الوحيدة التي شهدت زيادة في عدد السكان في عام 2022 بفضل زيادة عدد المقيمين غير اليابانيين بمقدار 63،231 نسمة التي تفوقت على انخفاض عدد المواطنين اليابانيين بمقدار 16،499 نسمة.

المحافظات ذات أعلى وأدنى عدد من السكان (جميع السكان)

طوكيو 13،841،665 توتوري 546،558 كاناغاوا 9،212،003 شيماني 658،809 أوساكا 8،784،421 كوتشي 684،964 أيتشي 7،512،703 توكوشيما 718،879 سايتاما 7،381،035 فوكوي 759،777 تشيبا 6،310،075 ساغا 806،877 هيوغو 5،459،867 ياماناشي 812،615 هوكايدو 5،139،913 واكاياما 924،469 فوكوؤكا 5،104،921 أكيتا 941،021 شيزوؤكا 3،633،773 كاغاوا 956،787

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

المحافظات ذات أعلى وأدنى عدد من السكان (غير اليابانيين)

طوكيو 581،112 أكيتا 4،512 أيتشي 278،116 توتوري 4،971 أوساكا 267،918 كوتشي 5،195 كاناغاوا 239،301 أوموري 6،575 سايتاما 208،334 توكوشيما 6،894 تشيبا 178،370 ساغا 7،785 هيوغو 120،965 واكاياما 7،872 شيزوؤكا 103،026 ياماغاتا 7،952 فوكوؤكا 88،051 ميازاكي 8،159 إيباراكي 79،570 إيواتي 8،231

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

(النص الأضلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)