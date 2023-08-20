الحد الأدنى للأجور يتجاوز 1000 ين للمرة الأولى في اليابان

من المقرر أخيرًا أن يرتفع متوسط الحد الأدنى للأجور في الساعة في اليابان إلى ما فوق 1000 ين بعد التوصيات بزيادة 41 ين.

قررت لجنة فرعية تابعة لمجلس الحد الأدنى المركزي للأجور (هيئة استشارية لوزير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية) رفع المتوسط المرجح للحد الأدنى للأجر في الساعة في اليابان بمقدار 41 ين ياباني في السنة المالية 2023. وهذه أكبر زيادة منذ اعتماد الطريقة الحالية للإشارة إلى الأجور على أساس الساعة، بما يتجاوز بكثير الزيادة البالغة 31 ين ياباني في السنة المالية السابقة. بافتراض تعديل الحد الأدنى للأجور وفقًا لهذا القرار، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها المعدل الوطني فوق 1000 ين إلى 1002 ين.

تقسم المبادئ التوجيهية للجنة الفرعية المحافظات إلى ثلاث فئات وفقًا لظروفها الاقتصادية. تم تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور بالساعة بمقدار 41 ينًا للمحافظات الست في الفئة أ، والتي تشمل طوكيو وأوساكا، في حين تم تخصيص 28 محافظة في الفئة ب (بما في ذلك ميياغي وكيوتو وهيوغو) لزيادة 40 ين و13 محافظة في الفئة ج (بما في ذلك أوموري وأوكيناوا) لزيادة 39. بناءً على الإرشادات، سيتم تحديد المبلغ الفعلي للزيادة من قبل المجلس لكل محافظة، مع دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

في مؤتمر لممثلي الحكومة والعمال والشركات عقد في مقر إقامته الرسمي في مارس/ آذار، صرح رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو أن ”رفع الأجور هو أهم مهمة لإنشاء رأسمالية جديدة، لذلك آمل أن أرى مناقشات جادة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 ين“. تشير السياسة الأساسية للإدارة الاقتصادية والمالية بوضوح أيضًا إلى الحاجة إلى مناقشات تتضمن إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 ين، وبالتالي فإن القرار الأخير الذي اتخذته اللجنة الفرعية يتطابق مع أهداف الحكومة. ومع ذلك، أشار البعض إلى أن الشركات المتوسطة والصغيرة قد تجد صعوبة في تعويض الزيادة في تكاليف العمالة عن طريق رفع الأسعار، مما يؤدي إلى عبء ثقيل على أعمال الشركة.

يتجاوز الحد الأدنى للأجور في اليابان 1000 ين فقط في 8 محافظات (طوكيو في 1113 ين، كاناغاوا عند 1112 ين، سايتاما عند 1028 ين، تشيبا 1025 ين، آيتشي 1027 ين، كيوتو 1008 ين، أوساكا في 1064 ين، وهيوغو عند 1000 ين)، في حين أنه يزيد عن 950 ين في بعض المحافظات المجاورة. من ناحية أخرى، هناك 17 محافظة - تقع بشكل رئيسي في توهوكو وكيوشو وشيكوكو - حيث لا يزال الحد الأدنى للأجور أقل من 900 ين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)