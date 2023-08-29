تعرف كيف يستعد اليابانيون لمواجهة الكوارث الطبيعية

تشجع السلطات اليابانية السكان على الاستعداد للكوارث الطبيعية مثل الزلازل، لكن ما يزيد قليلاً عن نصف المشاركين في استطلاع حول الاستعداد للكوارث قالوا إنهم على وعي بشكل دائم بالتدابير التي يجب اتخاذها في المنزل.

يصادف الأول من سبتمبر/ أيلول مرور 100 عام على زلزال كانتو الكبير عام 1923. وقبل حلول الذكرى السنوية، أجرت شركة البناء السكني ”باناسونيك هومز“ استطلاعات رأي شخصية وعبر الإنترنت في شهر يوليو/ تموز لتقييم وعي الناس بالتأهب والاستعداد للكوارث في منازلهم.

ووجد الاستطلاع أن 56.7% من المشاركين قالوا إنهم على وعي دائم ومستمر أو على علم إلى حد ما بالتأهب للكوارث في حياتهم اليومية.

بنسبة 42.7٪، كان أول شيء يفكر فيها معظم الناس عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الكوارث هو ”تخزين الطعام والمياه“، تليها نسبة 31.5٪ قالوا ”تجهيز السلع الوقائية من الكوارث“.

في المدن الكبيرة، بسبب عدم وجود سعة كافية لاستيعاب جميع السكان في مراكز الإجلاء وبعد جائحة كورونا، حيث أصبح من المهم الآن تجنب التزاحم، كانت التوصية في السنوات الأخيرة هي أنه إذا كان الوضع آمنًا بما فيه الكفاية، يجب على الناس ”البقاء في المنزل“ قدر الإمكان. ومع ذلك، وبنسبة 6.8٪ فقط قالوا ”تنفيذ تعزيز مقاومة الزلزال للمنزل“ و5.6٪ لـ ”تركيب أجهزة لمنع الأثاث والأجهزة المنزلية من السقوط“، يبدو أن المعرفة بشأن البقاء في المنزل كمكان للإجلاء فقيرة.

من بين أولئك الذين ظلوا على وعي بالوقاية من الكوارث في حياتهم اليومية وقاموا بالفعل بتنفيذ التدابير، كان الإجراء الأكثر شيوعًا بالنسبة لـ 74.0% هو ”تخزين الغذاء والماء“. وكانت نسبة الذين قاموا بـ ”تدعيم المنزل ليصبح مقاوم للزلازل“ أقل من النصف، حيث بلغت 36.6%.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)