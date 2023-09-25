تعزيز مشاركة النساء في المناصب القيادية... أرقام وإحصائيات حول وضع المرأة في سوق العمل الياباني

في حين حددت الحكومة اليابانية هدفًا يتمثل في أن تشغل النساء ما لا يقل عن 30% من المناصب القيادية في أقرب وقت ممكن في عشرينيات القرن الحالي، أي بنسبة 9.8%، إلا أن النسبة لم تصل بعد إلى أرقام مزدوجة.

أجرى تيكوكو داتا بنك استبيانًا حول تعزيز دور النساء في الشركات في يوليو/ تموز 2023 واستهدف 27,768 شركة في جميع أنحاء اليابان، كشف أن نسبة النساء في وظائف الإدارة قد ارتفعت بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن العام السابق لتصل إلى 9.8٪. وهذه هي أعلى نسبة منذ بدء الاستبيان في عام 2013. ومع ذلك، ما زالت الشركات التي يكون فيها ”جميع مديرو القسم من الرجال“ الأكثر شيوعًا بنسبة 45.1٪ على الإجمالي، وهدف الحكومة في وجود ما لا يقل عن 30٪ من مناصب القيادة تُشغَل بواسطة النساء في أقرب وقت ممكن خلال العقد 2020 لا يزال بعيد المنال. وظلت اليابان منخفضة في تصنيف تقرير الفجوة الجنسية العالمي لعام 2023، حيث حلت في المرتبة 125 من بين 146 دولة.

من حيث حجم الشركة، كانت أعلى نسبة للمديرين الإناث في الشركات الصغيرة بنسبة 12.6٪، ولكن الرقم انخفض مع زيادة حجم الشركة، حيث بلغت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 10.2٪ والشركات الكبيرة 7.5٪. من حيث الصناعة، جاءت التجزئة، التي تضم عددًا نسائيًا نسبيًا كبيرًا من الموظفين، في المرتبة الأولى بنسبة 18.6٪، وهو ما يزيد عن المتوسط العام بمقدار 8.8 نقطة مئوية. وتضمنت الصناعات الأخرى الأعلى سجلاً في هذا الصدد، قطاع العقارات بنسبة 16.2٪، وقطاع الخدمات بنسبة 13.5٪، وقطاع الزراعة والغابات والصيد بنسبة 11.8٪. على النقيض من ذلك، كانت الصناعات التي تضم عددًا أقل من العاملات الإناث، مثل التصنيع والبناء والنقل والتخزين، جميعها لا تزال تعاني من نسب منخفضة.

فيما يتعلق بالتدابير التي تنفذها شركاتهن لتعزيز المشاركة الفعّالة للنساء في مكان العمل، أجابت 59.0٪ من المستجيبات بـ ”تقييم استنادًا إلى النتائج بغض النظر عن الجنس“. في الوقت نفسه، قالت 48.2٪ إنهم يقرروا ”توزيع الوظائف والمهام بغض النظر عن الجنس“ و40.1٪ ”يجعلوا من السهل على النساء أخذ إجازات الرعاية الاجتماعية ورعاية المرضى“. وكانت حوالي واحد من كل أربع شركات تحاول مساعدة الموظفين من الجنسين على تحقيق توازن بين العمل والحياة، حيث قدمت 27.8٪ ”مرونة في ساعات العمل“ وقدمت 25.5٪ نظامًا لـ ”تقليل ساعات العمل“. في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الشركات التي تنفذ ”تعزيز إجازات رعاية الأطفال والمرضى للرجال“، وهو التدبير الذي يركز عليه الحكومة بشكل خاص، بمقدار 3.1 نقطة مئوية إلى 15.7٪.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)