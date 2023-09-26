استخدام «تشات جي بي تي» في المحافظات اليابانية

تسمح الآن محافظات طوكيو وفوكوشيما وتوتشيغي للموظفين باستخدام تشات جي بي تي لأغراض العمل، في حين أدخلت 22 محافظة أخرى النظام على أساس تجريبي.

في 23 أغسطس/ آب 2023، بدأت حكومة طوكيو العاصمة في السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للقيام ببعض المهام. سيستخدم حوالي 50,000 موظف تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي تشات جي بي تي التي طورتها شركة «أوبن إيه آي» الأمريكية، للرجوع إليه عند تلخيص الوثائق وتقديم الأفكار لاقتراحات التخطيط.

أجرت إدارة تحرير مجلة تشات جي بي تي، وهي موقع إعلامي يديره شركة بحثية للذكاء الاصطناعي تعرف باسم Goatman، استطلاعًا مستقلًا حول كيفية استخدام تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي التوليدي حاليًا من قبل مكاتب الحكومة الـ 47 في اليابان، استنادًا إلى المعلومات المنشورة علنًا من كل مكتب. بالإضافة إلى بدء حكومة طوكيو العاصمة مؤخرًا في السماح لموظفيها باستخدام تشات جي بي تي رسميًا لأغراض العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أصدرت حكومة محافظة فوكوشيما إشعارًا في يونيو/ حزيران لجميع موظفيها، نصحتهم فيه بأنهم يمكنهم استخدام تشات جي بي تي للمساعدة في إعداد النصوص واقتراحات التخطيط. أعلنت حكومة محافظة توتشيغي أيضًا أنها ستبدأ في استخدام النظام على نطاق واسع اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول. هناك 22 محافظة أخرى قد قدمت النظام على نطاق تجريبي، مما يعني أن أكثر من نصف محافظات اليابان الـ 47 تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة ما.

في حين أن استخدام تشات جي بي تي يتوسع عبر منطقتي توهوكو وكانتو، إلا أن النظام لا يزال بشكل شائع إما ”قيد الدراسة“ أو أن الحالة ”غير معلنة“ في منطقتي كانساي وكيوشو، مما يشير إلى تحرك أكثر صرامة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي التوليد في شرق اليابان منه في الغرب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)