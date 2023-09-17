الصين تستحوذ على ما يقرب من ربع صادرات المنتجات البحرية اليابانية لعام 2022

فرضت بكين قيودا شاملة بعدما بدأت اليابان تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية في أواخر أغسطس/آب. كانت الصين أكبر سوق لتصدير المنتجات البحرية اليابانية في عام 2022، لذا فإن الحظر الكامل الذي فرضته على الواردات يمثل ضربة قاتلة لهذه الصناعة.

بدأت اليابان في 24 أغسطس/ آب بتصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية في المحيط. وردا على ذلك، أعلنت الصين فرض حظر كامل على استيراد المنتجات البحرية اليابانية.

بلغ إجمالي صادرات اليابان من المنتجات البحرية 387.3 مليار ين في عام 2022، ذهب 22.5% منها أو 87.1 مليار ين إلى الصين، مما يجعلها أكبر سوق للتصدير.

المنتج البحري الرئيسي الذي يتم تصديره من اليابان هو الإسكالوب، سواء كان طازجًا، مجمدًا، مبردًا، أو مجففًا. وفي عام 2022، وصلت صادرات الإسكالوب إلى مستوى قياسي بلغ 91 مليار ين، بزيادة 40٪ عن العام السابق. ومن بينها، ذهب 51.3% أو 46.7 مليار يورو إلى السوق الصينية.

في عام 2009، بلغ إجمالي صادرات الإسكالوب إلى الصين مبلغ 700 مليون ين فقط، ولكن منذ عام 2010، ارتفعت الصادرات بشكل مطرد. إلى جانب الطلب الكبير على الإسكالوب المجفف، وهو أحد مكونات المطبخ الصيني التقليدي، تم نقل الإسكالوب الطازج عن طريق الجو إلى بكين وشنغهاي في السنوات الأخيرة نتيجة لارتفاع شهرة المأكولات اليابانية هناك. وقام عدد متزايد من التجار الصينيين بشراء الإسكالوب في الصدفة ثم تقشيره وتصديره إلى الولايات المتحدة، التي تقود العالم في الطلب على الإسكالوب.

ردًا على تعليق الصين لواردات المنتجات البحرية من اليابان، تتخذ الحكومة تدابير تشمل تقديم المساعدة الطارئة لشركات مصايد الأسماك، مثل الشراء المؤقت والتخزين المجمد للإسكالوب ودعم تطوير وجهات تصدير جديدة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)