نمو سوق التجارة الإلكترونية في اليابان بنسبة 10% في عام 2022

تضاعف حجم سوق التجارة الإلكترونية في اليابان منذ عام 2013.

أظهر استطلاع حديث حول سوق التجارة الإلكترونية في اليابان الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن حجم سوق التجارة الإلكترونية من الشركة إلى المستهلك (B2C) بلغت 22.7 تريليون ين ياباني في عام 2022، مما يشكل زيادة بنسبة 9.9% عن العام السابق. لقد تضاعف حجم هذا السوق خلال السنوات التسع الماضية، حيث كان 11.2 تريليون ين ياباني في عام 2013.

من حيث الفئة، ارتفعت مبيعات المنتجات المادية على أساس سنوي بنسبة 5.4% لتصل إلى 14.0 تريليون ين ياباني، في حين ارتفعت خدمات مثل خدمات السفر أو بيع التذاكر بنسبة 32.4% لتصل إلى 6.1 تريليون ين ياباني. انخفضت مبيعات المنتجات الرقمية مثل الألعاب عبر الإنترنت أو المنشورات الإلكترونية بنسبة 6.1% على أساس سنوي إلى 2.6 تريليون ين ياباني. زادت نسبة التجارة الإلكترونية، والتي تعرف على أنها حصة التسوق عبر الإنترنت ضمن مجموع مبيعات المنتجات المادية على أساس سنوي بنسبة 0.35 نقطة مئوية لتصل إلى 9.13%.

وفي قطاع المنتجات المادية، حققت التجارة الإلكترونية تقدماً في فئة المطبوعات والوسائط المرئية وبرامج الموسيقى، حيث تجاوزت 50% من إجمالي السوق لأول مرة في عام 2022، بما يمثل 52.2% أو 1.8 تريليون ين. وشكلت 42.0% من سوق الأجهزة الكهربائية المنزلية، المعدات السمعية والبصرية، أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والملحفات، بقيمة إجمالية قدرها 2.5 تريليون ين. وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة السلع المنزلية والأثاث والسلع الداخلية والملابس والإكسسوارات حوالي 20%، وبلغت 4.2% للأغذية والمشروبات والمواد الكحولية.

وفي قطاع الخدمات، ارتفعت التجارة الإلكترونية للقطاع الرئيسي لخدمات السفر بنسبة 68.0% على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 تريليون ين، تليها سوق التجارة الإلكترونية للخدمات المالية بقيمة 750 مليار ين. وكان حجم السوق لتناول الطعام وصالونات تصفيف الشعر ومبيعات التذاكر وتوصيل الطعام يتراوح بين 500 و700 مليار ين.

أكبر سوق في القطاع الرقمي هو الألعاب عبر الإنترنت، والتي انخفضت على أساس سنوي بنسبة 18.8% لتصل إلى 1.3 تريليون ين. وزاد النشر الإلكتروني بنسبة 10.2% على أساس سنوي إلى 620 مليار ين، في حين زاد بث الفيديو بنسبة 15.0% إلى 430 مليار ين وزاد بث الموسيقى بنسبة 14.3% إلى 100 مليار ين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)