القروض التعليمية تثقل كاهل الطلاب في اليابان

”المنح الدراسية“ المقدمة من منظمة خدمات الطلاب اليابانية هي في الأساس قروض يتعين على الطلاب سدادها.

منظمة خدمات الطلاب اليابانية هي المسؤولة عن برنامج ”المنح الدراسية“ الذي تموله الحكومة اليابانية. بلغت الميزانية للعام المالي 2023 1.2 تريليون ين. في حين شكلت المنح 260.1 مليار ين (22.6٪)، بلغت المنح الدراسية القائمة على القروض بدون فوائد والتي تتطلب السداد 890.7 مليار ين، أو ما يقرب من 80٪ من الإجمالي.

في استطلاع أجرته شركة SMBC Consumer Finance حول تفكير المراهقين بشأن المال، سُئل المشاركون عن المسؤول عن سداد المنحة الدراسية إذا استخدموا واحدة. وكشفت النتائج أن 69.1% من طلاب الجامعات (بما في ذلك الطلاب الذين يعيدون الامتحانات وطلاب التعليم المهني) و61.7% من طلاب المدارس الثانوية قالوا ”أنا“، في إشارة إلى أن الطلاب الذين كانوا يعتمدون على والديهم مالياً كانوا أقلية.

تم تقديم المنح الدراسية القائمة على المنح فقط في عام 2017، لذلك من الممكن أن يكون من الراسخ بعمق أن المنحة الدراسية هي شيء يجب سداده.

ومع ذلك، ليس من السهل على الطلاب سداد القروض بأنفسهم. وفقًا لبيانات منظمة خدمات الطلاب اليابانية، بلغ متوسط إجمالي مبلغ الإقراض لكل طالب منحة دراسية انتهى قرضه في مارس/ آذار 2022 2.2 مليون (بدون فوائد) و3.4 مليون (بدون فوائد). حتى السنة المالية 2021، كان هناك 128 ألف شخص يكافحون من أجل سداد قروضهم (المحددة بأنها متأخرة لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر). وبينما ينخفض هذا الرقم، فهي مسألة لا يمكن التغاضي عنها.

تم إطلاق نظام المنح الدراسية دون أي متطلبات للسداد في السنة المالية 2017، وهو مخصص للطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض والمعفاة من الضرائب. اعتبارًا من السنة المالية 2024، سيتم توسيع هذا الدعم ليشمل الأسر ذات الدخل المتوسط التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر. سيتم رفع الحد الأقصى للدخل السنوي للأهلية من 3.8 مليون ين الحالي إلى حوالي 6 مليون ين. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المؤهلين حديثا بما يصل إلى 200 ألف شخص.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)