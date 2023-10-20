تغييرات في سوق العمل في اليابان.. معظم اليابانيين مستعدون للعمل بعد سنّ التقاعد!

في ظل الشيخوخة المتسارعة للسكان الآخذة أعدادهم بالتناقص، تعاني اليابان نقصا فادحا في اليد العاملة. في عام 2022، كان 33.5% من اليابانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عامًا لا يزالون يعملون.

تظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن هناك 9.1 مليون عامل تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في عام 2022، وهو ما يتجاوز إجمالي العام السابق للعام التاسع عشر على التوالي. وبلغت نسبة كبار السن من إجمالي عدد العاملين 13.6%، أي أن واحدا من كل سبعة يبلغ من العمر 65 عاما أو أكثر.

وبلغ معدل التوظيف بين أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر 25.2%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن العام السابق. بلغ معدل التوظيف لفئات عمرية محددة 50.8% لمن تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عامًا و33.5% لمن تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عامًا، وكلاهما رقم قياسي، في حين أن 11.0% من أولئك الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر كانوا يعملون.

ومن بين كبار السن العاملين، هناك 5.3 مليون ”موظف“، وهو ما يستثني العاملين لحسابهم الخاص والمديرين التنفيذيين للشركات. ضمن هذه المجموعة، 76.4% هم موظفون غير منتظمين، ويمثل العمل بدوام جزئي أكثر من نصف المجموع. وفي الوقت نفسه، فإن 23.6% من كبار السن العاملين هم موظفون منتظمون.

مع استمرار تسارع انخفاض عدد المواليد في المجتمع الياباني، أصبح من الصعب على نحو متزايد الحفاظ على النظام التقليدي الذي يدعم فيه تضاؤل عدد السكان في سن العمل عددا متزايدا من السكان المسنين. ويدعو قانون استقرار توظيف كبار السن المنقح، والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2021، الشركات إلى محاولة رفع سن التقاعد إلى 70 عامًا وإدخال نظام التوظيف المستمر، بما في ذلك إعادة التوظيف، كجزء من التزاماتها. ومع ذلك، فإن العصر يقترب بسرعة حيث سيكون من الضروري للناس العمل حتى بعد سن السبعين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)