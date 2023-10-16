اليابان... العمل حتى أخر رمق والخجل من الحصول على إجازات!

وجدت دراسة استقصائية للعاملين في اليابان أن 18.8% فقط أخذوا جميع إجازاتهم السنوية مدفوعة الأجر.

أجرت شركة الموارد البشرية Staff Service Holdings مؤخرًا دراسة استقصائية بشأن عمليات الحصول على إجازات للعاملين في اليابان. عندما سُئل المشاركون عن كيف كانت الأجواء في مكان العمل عندما حصلوا على إجازة، أجاب 70.2% أنهم شعروا أنه ”من السهل الحصول على إجازة“. بنسبة 76.1%، شعر أعضاء الجيل الشاب أنه من الأسهل الحصول على إجازة.

ومع ذلك، على الرغم من أن الأغلبية قالوا إنهم يشعرون بالارتياح عند تقديم طلب للحصول على إجازة، إلا أن 43.7% شعروا بعدم الارتياح.

فقط 18.8% من المشاركين حصلوا على جميع إجازاتهم السنوية مدفوعة الأجر، وحتى بين أولئك الذين ينتمون إلى جيل الفقاعة، الذين احتلوا المرتبة الأعلى في الحصول على 100% من أيام الإجازة، كان الرقم 22.6% فقط. في المقابل، استخدم 42.5% أقل من 40% من إجازاتهم مدفوعة الأجر، مما يدل على أن التوازن بالنسبة لكثير من الناس يميل نحو العمل أكثر من الحياة.

واستهدف الاستطلاع، الذي أجري عبر الإنترنت في يوليو/ تموز 2023، 920 شخصًا عاملاً تتراوح أعمارهم بين 17 و62 عامًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)